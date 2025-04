【春の大型アップデート】 4月7日 実施

ウォーゲーミングは4月7日、PC向け「World of Warships」およびプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Android/iOS向け「World of Warships: Legends」において、春の大型アップデートを実施した。

「World of Warships」では、4月17日から5月15日の期間限定で7対7のバトルモード「絶対防衛線」が開催される。また、「World of Warships: Legends」では「ミュータント・タートルズ」との期間限定コラボが実現。各キャラクターにちなんだ艦長スキンや艦艇スキンが登場するなど、それぞれ多彩な新コンテンツが期間限定で登場し、春の陽気に包まれた戦いの舞台を盛り上げる。

「World of Warships」

6月12日までの期間限定で開催されている、2隻の巡洋艦を建造できる造船所イベントでは、全20段階の造船フェーズを完了することで、ドイツTier IXプレミアム重巡洋艦「Blucher」を獲得できる。

この艦艇は高精度な射撃性能と、貫通力を強化したAP弾を備えており、序盤8フェーズの進行で、Tier VIIコモンウェルス軽巡洋艦「Gambia」も入手可能だ。高性能HE弾と「ショートバースト発煙装置」で、敵戦艦との戦闘において非常に高い戦闘能力を発揮する。

また、ランダム戦を通じて実力を証明できる「技能バッジ」が導入された。世界平均との比較で3級から「エキスパート」までの4段階のランクで評価が与えられ、各艦艇で最も高い等級のバッジのみがプロフィールに表示される。

さらに、4月17日から5月15日の期間限定で7対7のバトルモード「絶対防衛線」も開催される。Tier VIII~IXの戦艦、巡洋艦、駆逐艦が出撃し、拠点制圧と敵艦撃沈で1,000ポイントの獲得を目指す。撃沈された艦艇は即座にリスポーンし、緊張感のあるバトルが途切れることなく続く。

「World of Warships: Legends」

「ミュータント・タートルズ」との期間限定コラボが実現。各キャラクターにちなんだ艦長スキンや艦艇スキンが登場し、「ピザの時間」クレートで限定アイテムを入手することができる。2つの無料クレートのうち1つは新ミッション「タートルパワー!」で、もう1つはキャンペーン「ドラゴンズ・ボヤージ」で獲得できる。

また、新PvEモード「軍記」では、3~5人で協力し、Tier III以上の艦艇で多彩なシナリオに挑戦することが可能だ。拠点確保や護衛任務など、目的に応じた連携プレイが求められる。

さらに、マラソンイベントでは、ドイツのレジェンダリー巡洋艦「Hindenburg(ヒンデンブルク)」が報酬として登場。アップデートをまたいで展開される本イベントでは、専用通貨「艦艇部品」を集めることで進行することができる。

