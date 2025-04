300種類が楽しめる！ガシャポンバンダイオフィシャルショップPLANT出雲店

PLANTは2025年4月7日(月)、SUPER CENTER PLANT出雲店内にバンダイナムコアミューズメントが展開するガシャポン(R)の専門店「ガシャポンバンダイオフィシャルショップPLANT出雲店」をオープンします。

ガシャポンバンダイオフィシャルショップPLANT出雲店

所在地 : 島根県出雲市塩冶町1408番地2 SUPER CENTER PLANT出雲店内

営業時間 : 8:00〜22:00(SUPER CENTER PLANT出雲店の営業時間に準ずる)

面積 : 92.2m2(約27.9坪)

設置面数 : 300面

PLANTは2025年4月7日(月)、SUPER CENTER PLANT出雲店内にバンダイナムコアミューズメントが展開するガシャポン(R)の専門店「ガシャポンバンダイオフィシャルショップPLANT出雲店」をオープン。

「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」は今回が島根県初出店であり、この出店をもって全国47都道府県への出店が達成されます。

「ガシャポンバンダイオフィシャルショップPLANT出雲店」は、その達成記念店舗となりました。

「ガシャポンバンダイオフィシャルショップPLANT出雲店」は、300面を一堂に展開し、バンダイの新商品をすべて取りそろえ、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供することで、「ガシャポン(R)」の新たな魅力が楽しめます。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

