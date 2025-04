【いしよわちゃんカフェ】 [ 渋谷 ] 開催期間:4月4日~4月25日 場所:MAGNET by SHIBUYA109 7F 営業時間:10時~19時 [大阪] 開催期間:4月4日~4月20日 場所:コミュニティーフードホール大阪・日本橋 営業時間:12時~19時

サンエックスは、キャラクター“いしよわちゃん”初のカフェ「いしよわちゃんカフェ」を4月4日より渋谷、大阪にて期間限定でオープンする。

「いしよわちゃん」は2024年3月にデビュー。三日坊主で自分をついつい甘やかしてしまうという性格に共感する声がSNSを中心に話題となり、Xアカウント開設から9カ月で6.5万人のフォロワーを突破するなど注目を集めているキャラクターだ。

そんな“いしよわちゃん”の初となるカフェ「いしよわちゃんカフェ」が渋谷・大阪の2会場開催。オリジナルフード、スイーツ、ドリンクが楽しめるほか、会場では限定のオリジナルグッズが販売される。

今回は開催初日の渋谷会場を取材することができたので、本稿ではメニューやグッズ、会場内の様子を撮り下ろしでお届けする。

□サンエックス「いしよわちゃんカフェ」のお知らせページ

初となる「いしよわちゃんカフェ」が渋谷のど真ん中に登場! 会場内では巨大なぬいぐるみが堂々鎮座

【いしよわちゃん】

今回取材できたのは東京・渋谷会場。渋谷駅のA7出口を出てすぐ目の前にある「MAGNET by SHIBUYA109」7階の一区画が会場となっている。エスカレーターで7階にあがるとすぐカフェの入口が見えるので迷うことはないかと思うが、渋谷を象徴する道玄坂の「SHIBUYA109」とは別の建物なので、そこだけ間違わないように注意してほしい。

□「MAGNET by SHIBUYA109」のアクセス&インフォ

会場内には「いしよわちゃん」のことを知ることができるパネルの展示や、癖になるテーマソング付きの映像を流すモニターが配置されていたりと、その世界観を楽しむことができる。

また、会場内の一番奥には「いしよわちゃん」の巨大なぬいぐるみが配置されており、一緒に写真を撮れるフォトスポットが用意されている。このぬいぐるみは渋谷会場のみで、大阪会場では残念ながらみることができないものとなっているそうだ。渋谷会場を訪れた際はぜひ記念に写真を撮ってみてはいかがだろうか。

会場全体はめちゃくちゃ広いというわけではないが、ゆったりすごせるような座が配置されている。入口側は開けていてオープンな雰囲気になっているので気軽に入りやすい

いしよわちゃんのことを知ることができるパネルが展示。知れば知るほど面白いキャラクターとなっているのが魅力。可愛い見た目なのにかなりリアルな生活感があるのが何とも堪らない

会場内のモニターでは映像が流れているのだが、繰り返し聴く内に癖になるテーマソングが筆者のお気に入り。YouTubeでも聴くことができるのでぜひチェックしていただきたい

会場の隅に超でかいぬいぐるみが鎮座。このぬいぐるみが渋谷会場のみで見ることができるそう。取材中は一般の方もいたのだが、小さな子どもが嬉しそうに一緒に写真を撮っていたのが微笑ましかった

会場内ではカフェスペースに併設してある物販コーナーで「いしよわちゃん」のグッズを購入できる。ぬいぐるみやえほんなど豊富なラインナップが取り揃えられており、この「いしよわちゃんカフェ」でしか購入できない「ケーキ缶」や「箱型アクリルスタンド」といった限定商品も用意されている。

なお、これらの商品はカフェ利用者以外も購入することができるとのことなので、グッズ目当てにちょっと足を運んでみるのもよさそうだ。会場はオープンな雰囲気なので、気軽に立ち寄ってみてほしい。

こちらが物販スペースだ。カフェ利用者以外でも商品を購入できるようだ

もふもふなぬいぐるみは定番にして鉄板グッズ

いしよわちゃんのことを知りたいならこのえほんがオススメ。小さなこどもから大人までハマる理由がわかるかも

いしよわちゃんとは正確が真反対だというキャラクター「いしつよちゃん」のグッズもある

カフェ限定のオリジナルグッズも用意されている

ケーキ缶。各1,500円

トレーディング缶バッジ(全6種) 600円、トレーディングアクリルキーホルダー(全6種) 800円

トレーディング缶バッジ、アクリルキーホルダーはブラインドパッケージで用意される。友人といっしょに交換しながらコンプリートを目指すのも楽しそうだ

A4クリアファイル 800円

箱型アクリルスタンド 2,500円

頑張るor頑張った自分にご褒美を! 癒やされる可愛いメニューがズラり

「いしよわちゃんカフェ」では、「何かしなきゃ!」、「頑張らないと!」など、何かと気を張っている時により添い、癒やしをくれる「いしよわちゃん」にちなんだドリンクやフードが登場。これから何かを頑張りたい時にエールをくれるような「明日こそはやくねるオムライス」、「明日をがんばるためのホイップ多めココア」のほか、仕事や勉強などを頑張った時の「じぶんへのごほうびデザートプレート」といったユニークなメニューが用意されている。

なお、フード・ドリンクを1品注文すると、コースターがランダムで1枚プレゼントされる。可愛いイラストや台詞がデザインされた全6種が用意されているので、コンプリートを目指してみてはいかがだろうか。

いしがつよくてもよわくてもおいしいハンバーグプレート 1,650円

明日こそはやくねるオムライス 1,900円

じぶんへのごほうびデザートプレート 1,500円

やせたいけどたべちゃうパンケーキ 1,450円

左から 明日はなんとかなるロイヤルミルクティー、明日をがんばるためのホイップ多めココア、ゆうわくにかてないクリームソーダ 各1,000円

それぞれのドリンクには可愛いデザインの旗やマシュマロが付属

フード・ドリンクを1品注文につき1枚コースター(全6種ランダム)がもらえる

絵柄がとにかく可愛い。しっかりした作りになっていて、コレクションアイテムとして飾ったりしておくのもよさそう

どこから手を付けていいか迷ってしまう可愛さ。試食させてもらったが味もしっかり美味しく、フードは食べごたえもあるのでかなり満足感がある

「いしよわちゃんカフェ」の利用には基本的にチケット予約サービス「livepocket(ライブポケット)」での事前入店予約が必要。予約チケットは1枚1,000円(入場時に1,000円分のカフェ券が貰える)で、1枚で2名まで入場可能。各回時間ごとでの入れ替え制となっており、各回定員に満たなかった日時が発生した場合はフリー入店を案内する場合もあるとのことだ。

担当者の方いわく、既に予約が埋まりつつあり、特に週末などはかなり好評だという。利用を考えている人は早めに予約しておくことをオススメする。

「いしよわちゃん」の最新情報についてはXなどでも確認できる。「いしよわちゃん」のXでは何かと忙しく考え過ぎな現代人にとって共感できるメッセージなどが投稿されているので、ぜひこちらも合わせてチェックしてみてほしい。

□渋谷「いしよわちゃんカフェ」の予約ページ

□大阪「いしよわちゃんカフェ」の予約ページ

□「いしよわちゃん」の公式X

いしよわちゃんのXより。他のキャラクターたちも魅力的だ

