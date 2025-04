【月刊少年マガジン50周年記念POP UP STORE】 開催期間:5月22日~6月23日 会場:墓場の画廊 【「月刊少年マガジン」2025年5月号】 4月4日 発売 価格:700円

講談社は、1975年5月に創刊した「月刊少年マガジン」が、4月4日発売の「月刊少年マガジン」2025年5月号をもって創刊50周年を迎えることを記念して、中野ブロードウェイにある「墓場の画廊」で5月22日から6月23日まで、「月刊少年マガジン50周年記念POP UP STORE」を開催する。

名作を振り返る資料を週替わりで展示

「月刊少年マガジン50周年記念POP UP STORE」では、開催期間の1カ月を「月刊少年マガジン月間」として、50年間の各時代、各ジャンルごとの名作を振り返る資料展示を週替わりで開催する。

会場内には、作品にちなんだ記念撮影スポットや、新旧ファンが交流できるメッセージボードなど、ここでしか味わえない演出が盛りだくさんに用意されている。

さらに、イラストを使用したアパレルグッズをはじめ、アクリルスタンドやキーホルダー、少年時代の気持ちを思い起こさせるシールや缶バッジ、また「墓場の画廊」ならではの作品にちなんだ創刊50周年記念グッズを多数販売する。

【イベントスケジュール】

「月マガ」50周年記念豪華読切企画「青春月刊少年マガジン」

開催内容 開催期間 第1週「月マガとバトル&ファンタジー」 5月22日~30日 第2週「月マガとラブコメ(お色気)」 5月31日~6月6日 第3週「月マガとスポーツ」 6月7日~6月13日 第4週「月マガとカルチャー&コメディ」 6月14日~6月23日

50年の歴史を共に繋いできた連載陣が毎号読切で登場。5月号は八神ひろき氏の「八神デビュー秘話」、桜井画門氏の「編集T田について」の2本立て。

コミックデイズでも、4月4日には「編集T田について」が、4月8日には「八神デビュー秘話」が公開される。

【今後登場予定の連載陣】

あだちとか氏/ 愛原司氏/ 川原正敏氏/ 沢田ひろふみ氏/ 曽田正人氏/ 所十三氏/ ハロルド作石氏/ 平野直樹氏/ 村枝賢一氏/ 羅川真里茂氏/ 山原義人氏

5月号表紙は単行本1巻の発売を4月16日に控えた「THE BAND」。巻頭カラーには「龍狼伝」、センターカラーには「すだちの魔王城」を掲載。TVアニメ放送開始まであと3カ月の「フェルマーの料理」の小林有吾氏、出演者の坂泰斗さんと富田涼介さんの特別対談も掲載されている。

