自動開閉式の卵型ケース付きで、生命の誕生をイメージした神秘的な効果音搭載！ANGEL CHAMPAGNE『Vintage2008 Egg』

ANGEL CHAMPAGNE『Vintage2008 Egg』

ANGEL CHAMPAGNE(エンジェル シャンパン)は、未知の領域に到達した音と光のシャンパーニュ『Vintage2008 Egg』から、新色『Vintage2008 Orange Egg』『Vintage2008 Purple Egg』『Vintage2008 Red Egg』『Vintage2008 Green Egg』を、2025年4月15日(火)より販売開始。

2008年は、類稀な葡萄の超優良年と言われています。

2008年のシャンパーニュ地方は、雨や嵐の多い春が過ぎ去ると、猛烈な暑さと涼しさが交互にやってきました。

夏は涼しく、僅かな日照でありながら空気は乾燥しており、葡萄はじっくりと確実に成熟しました。

寒暖差により果実に凝縮感とヴィンテージの力強さが生まれ、濃縮した旨みと奥行きを備えるシャンパーニュが造られました。

Vintage2008の力強いイメージは生命の誕生を連想させ、ボトル・ケースのデザインに活かされました。

艶やかなメタリックカラーで、ラグジュアリー感のあるボトル。

自動開閉式の卵型ケース付きで、生命の誕生をイメージした神秘的な効果音を搭載しています。

付属のリモコンでは様々なパターンに光らせることができます。

高級感と光輝性を併せ持つデザインが特徴的です。

◆詳細

商品名 :ANGEL CHAMPAGNE Vintage2008 Egg

内容量 :750ml

原産国 :フランス

品種 :シャルドネ、ピノ・ノワール、ムニエ

アルコール度数:12.5%

価格 :198,000円(税込)

バターのような香りの中に、新鮮な蜂蜜と香ばしいスパイスの美しさを感じます。

蜂蜜とコクのあるヘーゼルナッツの香ばしい風味が口いっぱいに広がり、レモンのような柑橘系の味わいを長く精妙に楽しむことができます。

本当に美しく、示唆に富むシグネチャーキュヴェです。

ANGEL CHAMPAGNE Vintage2008 Orange Egg

ANGEL CHAMPAGNE Vintage2008 Purple Egg

ANGEL CHAMPAGNE Vintage2008 Red Egg

ANGEL CHAMPAGNE Vintage2008 Green Egg

◆購入方法

発売日 : 2025年4月15日(火)

購入方法 : 公式オンラインショップ〈4月9日(水)より先行販売開始〉

ANGEL CHAMPAGNE銀座店〈4月9日(水)より先行販売開始〉

※ANGEL CHAMPAGNE銀座店で購入の場合も

後日郵送でのお渡しとなります。

※商品は2025年4月9日(水)より順次発送します。

銀座店 : 東京都中央区銀座7丁目6-12

銀座店TEL : 03-6264-5772

