欧州刑事 警察 機構(ユーロポール)は2025年3月に、「重大犯罪および組織犯罪脅威評価2025年版」を発表しました。報告書にはデジタルコンテンツの 著作権 侵害に関するセクションもあり、そこでは「オンラインの 海賊 版コンテンツは次第に減少していく」という予測が述べられています。The changing DNA of serious and organised crime | Europolhttps://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/changing-dna-of-serious-and-organised-crime

Europol Predicts Drop in Online Piracy (Updated) * TorrentFreakhttps://torrentfreak.com/europol-predicts-drop-in-online-piracy-contrary-to-new-data-250319/ユーロポールの「The changing DNA of serious and organised crime(重大犯罪と組織犯罪の DNA の変化)」は全100ページにわたる報告書で、そのうち1ページの1セクションでデジタルコンテンツの 海賊 版に関して触れています。 海賊 版に関するセクションは「オンライン領域へのシフトと潜在的な需要低下」と題されており、オンラインストリーミングやOTTサービスの増加により、 海賊 版コンテンツがウェブベースの アプリ ケーション経由で消費されると報告書では指摘しました。また、オンライン 著作権 侵害は他の種類のサイバー犯罪との重なりが強くなっており、「サイバー犯罪者は、フィッシング 詐欺 やデータ漏えいによって、正規のサービスに加入している人からログイン認証情報を盗んだり購入したりしています。そして、複数のOTTライブラリを単一の無許可のサービスに再パッケージ化することで、 海賊 版サイトを作成しています」とユーロポールは記しています。一方で、報告書では「デジタル 海賊 版サービスを提供する犯罪 ネットワーク は、需要の減少に直面することになるでしょう」と強調されています。ユーロポールによると、 生活費 の危機が高まったり、複数の合法的な配信プラットフォームにさまざまなコンテンツが断片的に配信されることのわずらわしさなどから、消費者は合法か違法かに関係なく、より費用対効果の高い統一されたパッケージを求めるようになっているとのこと。従来では、貧困の拡大や正規ストリーミングサービスの使いにくさから 海賊 版が選択されることが多くありましたが、最近では合法的プラットフォームへのアクセスが改善されています。加えて、一部の EU 加盟国では 海賊 版の取締りが一層厳しくなっているため、違法プラットフォームの利用者は減少していくとユーロポールは予想しています。 著作権 侵害に関するニュースを扱う メディア のTorrentFreakは「ユーロポールの報告書は約5年前のデータを引用しており、 海賊 版需要の減少という分析は、最新のデータではない可能性がある」と指摘しました。ユーロポールの メディア 関係責任者であるクレア・ジョルジュ氏は、TorrentFreakのコメント要請に対し「報告書は、『合法的なプラットフォームへのアクセスと安全性の向上、 海賊 版の取り締まりにより、 海賊 版需要の減少が見込まれる』という現在の状況と予想される将来の状況に関するユーロポールの分析に基づいています。予測および結論は、古いデータに基づくものではなく、現在のデータと将来の見通しに基づいています」と回答しています。