ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、スペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念し、約1年を通して『ユニバーサル・クールジャパン2025』を開催中!

公開第3弾は、大人気アニメ「SPY×FAMILY」と、2023年の初登場以来2年ぶりとなるコラボレーションが決定☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ユニバーサル・クールジャパン2025「SPY×FAMILY」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間:2025年7月1日(火)から2026年1月4日(日)

今回は、フォージャー家と一緒に“超リアル”なスパイワールドを駆け抜ける、作品史上初のVRコースター『SPY×FAMILY XRライド』が登場!

また、イーデン校の生徒たちと“大はしゃぎ”する物語に入り込み“超スリル”を体感する『ストーリー・ライド』や、“ファミリー”でパークを巡りクイズに挑戦するラリーを初開催します。

パワーアップした「SPY×FAMILY」の、心揺さぶられる“超興奮”を体験できるアトラクションの数々は、2025年7月1日(火)から2026年1月4日(日)の期間限定。

各アトラクションの詳細に関しては、後日発表となります。

『SPY×FAMILY XRライド』

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間:2025年7月1日(火)〜2026年1月4日(日)

開催場所:スペース・ファンタジー・ザ・ライド

アトラクション形式:XRライド

360度広がるスパイワールドと、ハイスピードでダイナミックなライド体験が完全に融合した、ワクワクの究極ミッションに挑む“超興奮”のアトラクションが誕生。

目の前で敵スパイを華麗に蹴散らす「ロイド」、「ヨル」のド迫力のアクションや、アクシデントを事前に察知する「アーニャ」、「ボンド」の能力を全身で体感できます。

フォージャー家とともに敵スパイに挑み、心揺さぶられ、極秘資料を巡るハラハラドキドキのミッションのど真ん中に飛び込む、唯一無二の体験が待っています☆

『SPY×FAMILY ストーリー・ライド』

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間:2025年7月1日(火)〜2026年1月4日(日)

開催場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

アトラクション形式:ストーリー・ライド

※「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜」では体験できません

ストーリー・ライドでは、「アーニャ」をはじめイーデン校の生徒たちが繰り広げるコミカルな物語に入り込み、パークの上空を飛ぶ“超スリル”を体感!

耳元では「アーニャ」をはじめ、「ベッキー」や「ダミアン」たちと一緒に課外授業でトロッコに乗るオリジナル・ストーリーを展開。

“超臨場”の世界で、予想外の驚きがいっぱいのトロッコに乗って、激しく揺れるダイナミックなルートを駆け抜け、ついには洞窟に突入!

「アーニャ」たちと“大はしゃぎ”しながら、鼓動高鳴る究極のライド体験が楽しめます。

『\みんなも ちち・ははと挑戦だ!/ SPY×FAMILY わくわく! USJ パークラリー』

開催期間:2025年7月1日(火)〜2026年1月4日(日)

開催場所:ニューヨーク・エリア、アミティ・ビレッジ、ハリウッド・エリア

アトラクション形式:パーク周遊型クイズラリー

コラボイベントをもっと楽しめる“すぺしゃる”なチケットが登場!

販売開始:2025年4月25日(金)

※詳細は、公式WEBサイトを参照ください(順次公開)

公式WEBサイト:https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/universal-cool-japan-2025/spy-family

2025年4月25日(金)より、7月と8月の来場分限定で特別な『SPY×FAMILY すぺしゃる 1デイ・パス』が登場。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

オリジナルデザインの待受け画像(スマートフォン用)と缶バッジ(ランダム3種)が特典として付属します。

また、プラス1,000円でコラボレーションメニューが楽しめるレストランの優先案内の確約券をセットにできます。

さらに、『SPY×FAMILY XRライド』をスムーズに体験できる『ユニバーサル・エクスプレス・パス〜SPY×FAMILY XRライド すぺしゃるぱす〜』(ライド・フォト付き)の販売も決定!

この夏だけの特典盛りだくさんの特別なチケットで、TVアニメ「SPY×FAMILY」とのコラボレーションイベントをより一層楽しめます。

SPY×FAMILYすぺしゃる1デイ・パス

1デイ・スタジオ・パス+レストラン優先案内の確約券+オリジナル待受け画像+オリジナル缶バッジ

1デイ・スタジオ・パス価格:9,600円〜12,900円(税込)

1デイ・スタジオ・パス+オリジナル待受け画像+オリジナル缶バッジ

1デイ・スタジオ・パス価格:8,600円〜11,900円(税込)

※7月、8月の来場分限定となります

※1デイ・スタジオ・パスの価格帯は日によって異なります

※オリジナル待受け画像、オリジナル缶バッジは購入特典として付属します

ユニバーサル・エクスプレス・パス〜SPY×FAMILY XRライドすぺしゃるぱす〜

価格:3,900円〜5,700円(税込)

TV アニメ「SPY×FAMILY」とのコラボレーションアトラクションやメニューの詳細、グッズは今後情報公開されます。

2025年7月1日(火)から2026年1月4日(日)までの期間限定開催です。

