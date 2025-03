by Dayton/Montgomery County Convention & Visitors Bureau世界で初めて動力 飛行機 を開発し、有人での動力飛行に成功したとされる人物はアメリカのライト兄弟であるとされています。ところが、 ブラジル ではいくつかの理由から、 ブラジル 出身のアルベルト・サントス・デュモンが 世界初 とされているとのこと。この点についてワシントン・ポストが理由をまとめました。

The airplane was invented by the Wright brothers, right? Not in Brazil. - The Washington Posthttps://www.washingtonpost.com/world/2025/03/21/brazil-airplane-wright-brothers-santos-dumont/日本やアメリカでは、世界で初めて動力飛行を成し遂げたのはライト兄弟だと教わります。ライト兄弟は1903年、ガソリンエンジン1基を搭載し、エンジンとプロペラをチェーンでつなぐことで推進力を生み出した動力 飛行機 「ライトフライヤー号」で有人飛行に成功し、歴史にその名を刻みました。by KBnVirginiaところが、 ブラジル ではサントス・デュモンが世界で初めて動力飛行に成功した人物だと教えられているそうです。サントス・デュモンは ブラジル に生まれ、飛行船や航空機の開発に携わった人物です。1906年、フランスで「14-bis」と呼ばれる動力 飛行機 を使った有人飛行を成し遂げたため、ヨーロッパ中で話題を呼びました。当時はライト兄弟の功績が知られていなかったこともあってか、サントス・デュモンの飛行こそが「人類初の飛行」だと知らしめられたといいます。 ブラジル がサントス・デュモンを 世界初 だと称する理由の1つは離陸時の条件にあります。ライトフライヤー号は車輪がなく、カタパルトと車輪のついた台車を使い、地上から射出する形で離陸していました。一方で14-bisには車輪があり独力で離陸を成し遂げたことから、14-bisこそが真の意味で「飛行」に成功したと言える、という主張です。2つの「 世界初 飛行」が生まれてから1世紀、 ブラジル ではサントス・デュモンの功績をたたえようとする努力が続けられました。サントス・デュモンの肖像は20年近く紙幣に採用され、リオデジャネイロにある空港の1つにはサントス・デュモンの名前が使われています。2016年のリオ・オリンピック開会式では、サントス・デュモンそっくりの人物が操縦する 飛行機 のレプリカが飛び回りました。 ブラジル のルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領もサントス・デュモンの地位向上に拍車をかけています。ルーラ大統領は国内外に危機が山積する中、何度もサントス・デュモンを喧伝し、ライト兄弟について「私は彼らの名前さえ発音できない」と一笑に付し、「サントス・デュモンが空気より重いものを、何の補助もなしに自律飛行させた最初の人物であることは誰もが知っている。アメリカには映画産業があるためライト兄弟を宣伝することが可能だった。しかし、航空史の回復と ブラジル の地位を正当に評価することは不可欠だ。 ブラジル の勇気が不当に否定された」と話しました。ワシントン・ポストは「この論争はいろいろな意味で無害な争いではありますが、ナショナリズム、各国が自国について語る物語、そして普遍的な真実だとしても限界があるものだという点についての問題を提起しています」と指摘しています。ワシントン・ポストが取材した、サントス・デュモンの親戚であるというアルベルト・ドッズワース・ワンダリー氏は、誰が 飛行機 を発明したのかという論争に人生の大半を費やし、サントス・デュモンこそが功績を残すべきだと主張してきましたが、81歳になり妻を病気で亡くした今、もはやこの論争がそれほど重要だとは思っていないといいます。ワンダリー氏は「現在は博物館となっているサントス・デュモンの旧宅を歩いたところ、自分の周りに人々が押し寄せ、『あなたと知り合えて光栄です』『あなたのDNAはとても重要です』と話し始めたことから、群衆の中で誰が 飛行機 を発明したのか疑う余地はありませんでした。しかし、それは事実というよりも、信仰に基づく行為です。もはやイデオロギーの問題で、自分の立場を好きに選べば、その立場を確固たるものにする論拠が見つかるような状態です」と話しました。