¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡×¤¬É½»æ¡õ¥É¥é¥ÞCD¤Õ¤í¤¯¤ÇÅÐ¾ì¡ª ¡Ö·î´© LaLa 2025Ç¯5·î¹æ¡×ËÜÆüÈ¯Çä
¡Ú·î´© LaLa 2025Ç¯5·î¹æ¡Û 3·î24Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§650±ß
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¡Ú²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡Û
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡ÇòÀô¼Ò¤Ï3·î24Æü¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö·î´© LaLa 2025Ç¯5·î¹æ¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï650±ß¡£
¡¡É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï4·î4Æü¤ËÂè32´¬¤¬È¯Çä¤¹¤ë¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡×¡£ÉÕÏ¿¤Ë¤Ï¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¥É¥é¥ÞCD¡Ø¤è¤í¤Å¤è¤Î¤ß¤«¤ó¡Ùby ÎÐÀî¤æ¤¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£´¬Æ¬¥«¥éー¤Ë¤ÏÂè1´¬¤¬4·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¼®É÷¤ÈÎµ¤Î¤¹¤ß¤«¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÂè2´¬¤¬6·î5ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö¤½¤Î¥á¥¤¥É¡¢´í¸±¤Ë¤Ä¤¡×¤Ï¥«¥éー¤Ä¤¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¥É¥é¥ÞCD¡Ö¤è¤í¤Å¤è¤Î¤ß¤«¤ó¡×byÎÐÀî¤æ¤
¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢NEWS¡×byÎÐÀî¤æ¤
Âè32´¬¡Ú¼®É÷¤ÈÎµ¤Î¤¹¤ß¤«¡Û
´¬Æ¬¥«¥éー
Âè1´¬¡Ú¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤»¤¿¤¤¡Û
¥«¥éー¤Ä¤
Âè2´¬¡Ú¤½¤Î¥á¥¤¥É¡¢´í¸±¤Ë¤Ä¤¡Û
¥«¥éー¤Ä¤
Âè1´¬¡ÚÅ¾À¸°½÷¤Î¹õÎò»Ë¡Û
¡Ö¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸°½÷¤Î¹õÎò»Ë¡ÙNEWS¡×byÅß²Æ¥¢¥¥Ï¥ë
(C)1998 HAKUSENSHA, all rights reserved.