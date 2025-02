【週刊ヤングマガジン 2025年13号】2月25日 発売価格:510円

本日2月25日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年13号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

表紙・巻頭グラビアには、「ミスマガジン2023」グランプリの今森茉耶さんが登場。巻中グラビアには「ミスマガジン2024」審査員特別賞の古田彩仁さん、巻末グラビアには新進気鋭の女優・細川愛倫さんが初登場する。

またヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす!」では、今森さんと古田さんのグラビアアザーカットも公開されている。

【今森茉耶さん】【古田彩仁さん】【細川愛倫さん】

(C) 2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.

(C)カノウリョウマ/ヤンマガWeb

(C)鈴木ゴータ/ヤンマガWeb