【State of Play】2月13日7時(日本時間) 放送

プレイステーション 5の最新情報を発表する配信番組「State of Play」にて、プレイステーション 5用アクションアドベンチャー「HELL is US」の最新トレーラーが発表された。

本作はRogue Factorによる三人称視点のアクションアドベンチャーゲーム。今回公開されたトレーラーではストーリーのカットシーンを中心に、一部戦闘シーンなどもちら見せ。さらに発売日が9月4日となることも明らかになった。

【Hell is Us - Release Date Trailer | PS5 Games】【[日本語]State of Play | 02.12.25 [Japanese]】