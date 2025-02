【雀魂 最強クラス決定戦】2月24日~ 開催予定

Yostarは、Android/iOS/Webブラウザ用対戦型麻雀ゲーム「雀魂(じゃんたま)」において、劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」とのコラボレーションを記念した大会「雀魂 最強クラス決定戦」を2月24日から開催する。

合わせて本大会の特設サイトをオープンし、特設サイトにて参加者の募集を開始した。

□「雀魂 最強クラス決定戦」特設ページ

コラボ記念大会「雀魂 最強クラス決定戦」開催

開催期間:2月24日~4月19日

コラボ記念大会「雀魂 最強クラス決定戦」では、まず2月から4月の7週にかけて毎週オンライン予選と本戦を実施。勝ち抜いた7名にシークレットゲストを含めた8名によるオフライン決勝戦を都内某スタジオで開催する。大会を勝ち抜いた優勝者や上位進出者には、豪華賞品と賞金が贈られる。

1週目:セイバー杯 2月24日~28日予選 本戦3月2日

2週目:アーチャー杯 3月3日~3月7日予選 本戦3月9日

3週目:ランサー杯 3月10日~3月14日予選 本戦3月16日

4週目:ライダー杯 3月17日~3月21日予選 本戦3月23日

5週目:キャスター杯 3月24日~3月28日予選 本戦3月30日

6週目:アサシン杯 3月31日~4月4日予選 本戦4月6日

7週目:バーサーカー杯 4月7日~4月11日予選 本戦4月13日

8週目:雀魂 最強クラス決定戦 4月19日

開催概要

・オンライン予選2~4月にかけて毎週

・オフライン決勝(4月)都内某スタジオ

オンライン予選

・毎週2,000人(上限を超えた場合は抽選を実施)

・連続3戦の合計点上位8名を各週で選出

・週末日曜日に、上位8人によるトーナメント

・計3半荘による本戦トーナメント戦

・アンバサダーが雀魂公式チャンネルで応援配信

【応募資格】

(1)応募時、四人麻雀の段位が「雀士星1」以上の人

(2)4月19日都内某所スタジオまで来場できる人

(3)4月19日顔出し(被り物OK)配信が問題無い人

(4)公式大会参加規約を確認し、了承できる人

(5)日本国内に在住の人

(6)1人複数の大会にエントリーできるが、複数のアカウントでのエントリーは禁止。

※各予選1人1アカウントまで参加可能

【予選/本戦入賞賞品】

[本戦]

・1位 雀魂オリジナル麻雀牌 +オリジナルアクリルパネル+ 一姫のぬいぐるみ

[予選]

・週間チャンピオン:8,000輝石、1,760着せ替え券、開運御守×1

・準優勝:5,000輝石、880着せ替え券、開運御守×1

・第3位:3,000輝石、880着せ替え券、開運御守×1

・4~8位:2,000輝石、開運御守×1

・9~32位:1,000輝石、開運御守×1

・3~200位:祈願の巻物×2、開運御守×1

・参加賞:5試合をすべて完了した選手には、日光福袋×1を贈呈

・666位:祈願の巻物×10

・役満賞:200輝石

オフライン決勝

・4月19日にオフライン決勝を都内某スタジオで開催

・8人によるトーナメント戦

・1回戦A1半荘、1回戦B1半荘、決勝2半荘で実施

※日本国内の渡航費および宿泊費は、主催者側が負担いたします。

【決勝大会入賞賞品】

優勝:コラボキャラ+着せ替え全部入り +他

準優勝:コラボキキャラ複数+複数着せ替え +他

3位:コラボキャラ複数+複数着せ替え +他

4位:コラボキャラ+着せ替え +他

出演者(敬称略、順不同)

・対局ゲスト(シークレット)

????

・アンバサダー

多井隆晴

・特別ゲスト(シークレット)

????

????

・本戦 実況

綱川 隆晃

瑞原 明奈

・決勝 実況解説

小林 未沙

綱川 隆晃

瑞原 明奈

【アンバサダー】

1週目:セイバー杯 千羽黒乃

2週目:アーチャー杯 歌衣メイカ

3週目:ランサー杯 白雪レイド

4週目:ライダー杯 咲乃もこ

5週目:キャスター杯 因幡はねる

6週目:アサシン杯 天開司

7週目:バーサーカー杯 朝陽にいな

(C)2019 Soul Games, Inc.

(C)2019 Yostar, Inc. All Rights Reserved.