総合格闘家の平本蓮は4日、自身のSNSを更新。

3日に朝倉未来と朝倉海兄弟らが所属するジャパン・トップ・チーム(JTT)のコーチを辞職すると発表したエリー・ケーリッシュ氏の買収を匂わす投稿をし注目を集めている。

■平本蓮がエリーをDMでスカウト

エリー氏は3日、自身のSNSでJTTを辞めて母国フランスに帰国することを発表。「私は格闘家とスポーツに無条件の愛を持っているので、これは非常に難しい決断でした」と苦渋の決断であるとした上で、「でも、日本のMMAシーンでの活動はまだ終わっていません。多くのことが進行中で、近いうちに必ず日本に戻ってきます。お楽しみに」と、再び日本の格闘技界に戻って来ることを示唆した。そんななか、平本は4日にXを更新。画像とともに「面白くなりそうな予感」と呟き、インスタグラムのダイレクトメッセージで12月26日にエリー氏宛に「Would you like to come to my team for the same salary as JTT?(JTTと同じ年俸で僕のチームに来ませんか?)」と送信した画面のスクショと、エリー氏が平本をフォローしている証拠の画像をアップした。平本はこれまでもSNSにて度々エリー氏について言及しており、1月20日に「この度赤田選手は剛毅會を抜け正式にJTT所属となりました」と冗談でポストした際には、「ヒロヤと入れ替えですか?」とのコメントに対し、「エリーと入れ替えです」と返信。2月2日には「エリー今までありがとう」と本人がSNS上で報告する前から知っていたことをアピールしている。日本の格闘技界に戻る意向だというエリー氏。「多くのことが進行中」だというが、果たしてJTTでの復帰となるのか、はたまた平本陣営で復帰の可能性もあるのか‥‥エリー氏の今後の活動に注目が集まっている。