¸¤¤¬È¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ø¥ì¥Ã¥°¥Ú¥ë¥Æ¥¹ÉÂ¡Ù¤È¤Ï¡¡3¤Ä¤Î¼ç¤Ê¾É¾õ¤«¤é»ô¤¤¼ç¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç
¸¤¤¬È¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥ì¥Ã¥°¥Ú¥ë¥Æ¥¹ÉÂ¡×¤È¤Ï¡©
¸¤¤Î¥ì¥Ã¥°¥Ú¥ë¥Æ¥¹ÉÂ¤Ï¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÉÕ¤±º¬ÉôÊ¬¤ËÅö¤¿¤ë¡ÖÂçÂÜ¹üÆ¬¡Ê¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤Ã¤È¤¦¡Ë¡×¤¬²õ»à¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÌ¾¤Ç¤Ï¡ÖÂçÂÜ¹üÆ¬²õ»à¾É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤Þ¤¿È¯¸«¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥°¡¦¥Ñー¥»¥¹ÉÂ¡×¤ä¡Ö¥ì¥Ã¥°¡¦¥«¥ë¥Ù¡¦¥Ú¥ë¥Æ¥¹ÉÂ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤ä¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Ô¥ó¥·¥ãー¡¢¥Þ¥ë¥Áー¥º¤È¤¤¤Ã¤¿1ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾®·¿¸¤¤òÃæ¿´¤ËÈ¯¾É¤¬¸«¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
°äÅÁ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¾ÅÝ¤äÈô¤Ó¹ß¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¤¤¾×·â¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³ÄË¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤¬½Å¾É¤Ë¤Ê¤ë¤ËÏ¢¤ì¤Æ¡¢Â¤Ë¶¯¤¤ÄË¤ß¤¬Áö¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÊÒÂ¤Ë¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Î¾Â¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Î¥ì¥Ã¥°¥Ú¥ë¥Æ¥¹ÉÂ¤Î¼ç¤Ê3¤Ä¤Î¾É¾õ
¸¤¤¬¥ì¥Ã¥°¥Ú¥ë¥Æ¥¹ÉÂ¤Ë¤«¤«¤ë¤È¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ê3¤Ä¤Î¾É¾õ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1.ÊÒÊý¤Î¸å¤íÂ¤ò¾å¤²¤ë
¥ì¥Ã¥°¥Ú¥ë¥Æ¥¹ÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¸¤¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë½é´ü¾É¾õ¤¬¡¢ÊÒÊý¤Î¸å¤íÂ¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÂçÂÜ¹üÆ¬¤ËÄË¤ß¤¬Áö¤ë¤¿¤á¡¢¸å¤íÂ¤ËÉÔ¼«Á³¤ÊÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.Â¤ò¤«¤Ð¤¦¤è¤¦¤ËÊâ¤¯
¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¸å¤íÂ¤ò¤«¤Ð¤Ã¤¿¤ê°ú¤¤º¤Ã¤ÆÊâ¤¯¤è¤¦¤Ê¡Öìì¹Ô¡Ê¤Ï¤³¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ê¡¢Â¤ò¾å¤²¤¿¤Þ¤Þ¤«¤Ð¤¦¤è¤¦¤ËÊâ¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
3.¸Ô´ØÀá¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¸Ô´ØÀá¤Ë¿¨¤ì¤¿¤À¤±¤ÇÄË¤ß¤¬Áö¤ë¤¿¤á¡¢ÀÜ¿¨¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£²áÉÒ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È»ô¤¤¼ç¤¬¿¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ç³ú¤ß¤Ä¤¯¤ª¤½¤ì¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
»¶Êâ¤äÍ·¤Ó¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½ù¡¹¤ËÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤âÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÒÂ¤Î¶ÚÆù¤¬¤ä¤»ºÙ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¶ÚÆù¤Î°à½Ì¤Ë¤è¤ê¸Ô´ØÀá¤Î²ÄÆ°°è¤¬¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÉáÃÊ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¤ÈÂ¤ÇÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤ª¿¬Êâ¤¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¸¤¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È
¸¤¤Î¥ì¥Ã¥°¥Ú¥ë¥Æ¥¹ÉÂ¤Ï¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ì¤Á³¤ËÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö»ô¤¤¼ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°¦¸¤¤ÎÆ°¤¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÊüÃÖ¤»¤º¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ÇÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½é´ü¾É¾õ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌô¤ÎÅêÍ¿¤ä±¿Æ°À©¸Â¡¢¥ìー¥¶ーÎÅË¡¤È¤¤¤Ã¤¿¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥Ã¥°¥Ú¥ë¥Æ¥¹ÉÂ¤Ï¿Ê¹ÔÀ¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë²óÉü¡¦²þÁ±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ëÂçÂÜ¹üÆ¬¤ÎÀÚ½ü¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Íî²¼¤äÅ¾ÅÝ¤È¤¤¤Ã¤¿´í¸±¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤òÈò¤±¤Æ¡¢°¦¸¤¤¬°ÂÁ´¤ËÊë¤é¤»¤ë´Ä¶¤ò¤¼¤ÒÀ°¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Ã¥°¥Ú¥ë¥Æ¥¹ÉÂ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢²¿¤é¤«¤Î¥±¥¬¤äÉÂµ¤¤òÁá¤¯È¯¸«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·ç¤«¤µ¤º¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤Î¥ì¥Ã¥°¥Ú¥ë¥Æ¥¹ÉÂ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÍ½ËÉÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¡¢Áá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤È¾¯¤·¤Ç¤â°ã¤¦Æ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡ÖÃ±¤Ê¤ë¥±¥¬¤«¤Ê¡×¤È»×¤ï¤º¤Ë¡¢°ìÅÙÆ°ÊªÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Áá¤á¤ËÈ¯¸«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°¦¸¤¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤â¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)