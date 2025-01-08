¡ÖÃÇ¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×Ê¿°¦Íü¤µ¤ó¡¢É×¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤ÈËå¡¦ Ê¿Í´Æà¤µ¤ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹
FCÅìµþ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü¤µ¤ó¡£
Àè·î12Æü¤¬40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ëå¤ÎÊ¿Í´Æà¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
Ä¹Í§¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë°ìÌòÇã¤¦·×²è¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°¦Íü¤µ¤ó¤ÏSNS¤Ç¤³¤ó¤ÊÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡ªÉ×¤Ï¤ªÃë¤Ë²ñ¿©¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¡£²ñ¿©¸å¤Î14»þ¤ËÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡ª
¤Ê¤Î¤Ë¡Ø°¦Íü¤â²ñ¿©¤Ë¹Ô¤¯¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ø¤¨¡©»Å»ö¤Ç¤·¤ç¡ª¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤ªÃÇ¤ê¡£
¡Ø°ì½ï¤Ë¤¤¤³¤¦¤è¡ªÈþÌ£¤·¤¤¤ªÅ¹¤À¤·¡Ù¤ÈºÆ¤ÓÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª
¡ÉÈþÌ£¤·¤¤¡È¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä»Ò¶¡¤Î°é»ù¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¿»ä¤Ï¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÀ°¤¨¤Æ½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤ëµ¤ÎÏ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»Å»ö¤Î¥¢¥Ý¤Ê¤Î¤Ë»ä¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿É×¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤éËå¤Ë¡Ø°¦¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ç¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇËå¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£ÃÇ¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡Êµã¤¾Ð¤¤¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¡×
Í´Æà¤µ¤ó¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë»Ð¤òÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦Ä¹Í§¤ËÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¡ªJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤È·ëº§¤·¤¿Èþ¤·¤¹¤®¤ë±ü¤µ¤ó5¿Í
Ä¹Í§¤È°¦Íü¤µ¤ó¤Ë¤Ï4¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢Í´Æà¤µ¤ó¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤ÆÁ´°÷¤ªÂ·¤¤¤ÎÉþ¤òÃå¤ëÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¡ÖÂçÀ®¸ù¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
2¿Í¤¬·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï2016Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢º£¤Ç¤âÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£