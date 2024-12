セレーナ・ゴメスが、婚約したばかりのベニー・ブランコとクリスマスを共に過ごす様子を映した動画を公開した。2人がSNSで共有した動画には、セレーナがベニーの肩にもたれかかり、幸せそうに微笑んでいる。ユダヤ教徒のベニーは「ハヌカ」を祝うパーティにセレーナと一緒に参加しており、動画はこの時に撮影されたと思われる。セレーナ・ゴメスは現地時間11日、左手薬指に巨大なダイヤモンドの指輪を着けた写真を自身のInstagramに投稿し、恋人で音楽プロデューサーのベニー・ブランコとの婚約を発表した。

セレーナとベニーにとって、今年のクリスマスは婚約してから初めて迎える特別なイベントとなった。2人はクリスマスを一緒に過ごしており、現地時間26日には双方のInstagramストーリーにツーショット動画を投稿した。映像が始まると、白いニット帽をかぶったセレーナが、ベニーの肩に寄り添う様子が映る。ベニーはクリーム色のセーターを着て、首に複数のネックレスを重ねて着けている。セレーナはとても幸せそうな表情で微笑んでおり、婚約指輪を着けた左手でベニーの胸ポケットに入ったテディベアのぬいぐるみに手を伸ばす。2人はソファに座っているようで、背後には白いカーテンが見える。動画には、ピアノの生演奏でクリスマスソング『ウインター・ワンダーランド』が流れており、セレーナは音楽に合わせて指を動かし、歌を口ずさんでいる。ベニーが公開した別の動画では、ピンクのセーターを着た男性が室内でピアノを弾く姿が映っていた。セレーナとベニーは現地時間25日、米ニューヨークで開催されたユダヤ教徒の祝祭「ハヌカ」のパーティに出席していた。ハヌカは毎年12月から8日間にわたり行われ、今年は25日が初日となった。ベニーがユダヤ教徒であることから、セレーナもハヌカの祝祭に参加していたようだ。ユダヤ料理のレシピ本『Jew-ish』の著者ジェイク・コーヘンさんが現地時間26日、自身のInstagramに投稿した写真では、セレーナとベニーが仲間たちと楽しげなひとときを過ごす様子が収められていた。セレーナとベニーは、ジェイクさんたちとソファに並んで座り、カメラに向かってリラックスした笑みを浮かべている。ベニーは胸ポケットにテディベアを入れたセーターを着て、セレーナは白いニット帽を被っている。ソファの後ろには白いカーテンもあることから、2人がInstagramストーリーに投稿した動画は、この場所で撮影されたと考えられる。画像は『Selena Gomez Instagram「I’ve always believed self-comfort is feeling good in your own skin.」』『benny blanco Instagram』『Jake Cohen Instagram「Some lonely Jews on Christmas getting lit.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)