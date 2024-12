11月に引退を発表したテニス界のスーパースター、ラファエル・ナダル氏のドキュメンタリー番組が『Netflix』で公開されるようだ。



ナダル氏と言えば、ロジャー・フェデラー氏やアンディ・マレー氏、今も現役のノバク・ジョコビッチと共にビッグ4と呼ばれた世界最高峰のテニスプレイヤー。4大大会では22回の優勝回数を誇り、ジョコビッチの24回に次ぐ歴代2位の記録を保持している。





He rewrote tennis history. Now it’s time for him to tell his own story. A Rafael Nadal documentary reflecting on the milestones that defined him and the final chapter of his legendary journey is coming to Netflix. pic.twitter.com/CakipWiypL