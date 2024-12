紅白初出場で話題のME:I（ミーアイ）とは？メンバー詳細プロフィールや人気曲、注目ポイントを徹底解説

【ME:I (ミーアイ) ⊹ 'Sweetie' Track Videoを元記事で視聴する】

◎本日結成1周年!

2024年4月にデビューしてから1年目で『NHK紅白歌合戦』出場を決めるなど、話題を集め続ける11人組ガールズグループ・ME:I。彼女たちのこれまでの活動の軌跡や個性あふれるメンバーの詳細プロフィール、必聴楽曲を詳しく紹介する。

■ME:Iの名前の由来は?オーディションから現在までの軌跡

ME:I(読み:ミーアイ)

・結成日:2023年12月16日

・デビュー:2024年4月17日

・デビュー作品:DEBUT SINGLE『MIRAI』

・メンバー : COCORO / MIU / MOMONA / RAN / SHIZUKU / AYANE / KEIKO / KOKONA / RINON / SUZU / TSUZUMI

・ファンネーム : YOU:ME(読み:ユーミー)

・公式キャラクター : ME:EYE(ミャイ)

・OFFICIAL SITE https://me-i.jp/

・X(旧Twitter)https://x.com/official__ME_I_

・Instagram https://www.instagram.com/official_me_i_/

・TikTok

・YouTube

・Weibo https://weibo.com/officialmei

サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』で国民プロデューサーによって選ばれた11人組ガールズグループ。2023年12月16日に結成。2024年3、4月には初のファンコンサート『2024 ME:I LAUNCHING SHOW ME:ICONIC』を東京と大阪で開催し、デビュー前にして計6.5万人を動員した。

2024年4月17日にリリースしたDEBUT SINGLE『MIRAI』はオリコン週間シングルランキングで1位を獲得。7月27日にはアメリカ・ロサンゼルスの『KCON LA 2024』に出演し、初めて海外でパフォーマンスを披露した。8月28日に2ND SINGLE『Hi-Five』をリリース。24.9万枚を売り上げる。

マイナビティーンズラボによる『2024年上半期10代女子が選ぶトレンドランキング』で1位に選ばれるなど、Z世代を中心に人気を博し、デビュー1年目にして、2024年末には『NHK紅白歌合戦』への初出場が決定。また『第66回日本レコード大賞』で新人賞を受賞した。また11月22日には『2024 MAMA AWARDS』に出演し、『FAVORITE NEW ASIAN ARTIST』を受賞している。

グループ名は、“皆から愛されるアイドル、未来に向かって共に進んでいく、未来のアイドル”という意味が込められている。ファンから候補を公募し、メンバーの話し合いによって決定したファンネームYOU:ME(ユーミー)は、“ME:Iはファンの皆さんにYOU:ME(ユメ)を与える存在”“YOU(ファン)とME(メンバー)で一緒に歩んでいく”という思いを込めて命名された。公式キャラクターは猫のME:EYE(ミャイ)。またメンバーそれぞれのキャラクターME:EYE’s(ミャイズ)もおり、ファンから愛されている。

■魅力的なメンバー揃い!詳細プロフィール

COCORO(読み:こころ)

・生年月日 2000/11/1

・出身地 愛知県

・身長 166cm

・血液型 O型

・メンバーカラー : ライトブルー

・ME:EYE’s ネーム : CORON (読み:コロン)

柔らかな雰囲気でメンバーを包み込む最年長。口がハート型になる明るい笑顔で、周囲に幸せを振りまいている。甘い歌声が特徴的で、長身を生かしたダンスでもステージを彩る。韓国語が堪能。アニメやマンガに親しみ、『美少女戦士セーラームーン』から『血の轍』まで、幅広いジャンルの作品に触れている。普段から一度に50~60個を食べるほどいちごが大好きで、番組のいちご狩り企画では、いちごにまつわる豆知識を披露していた。趣味はギターと絵を描くこと。子供の頃の夢は女優で、演技にも意欲を見せている。

MIU(読み:みう)

・生年月日 2002/1/11

・出身地 愛知県

・身長 162.5cm

・血液型 O型

・メンバーカラー : ラベンダー

・ME:EYE’s ネーム : ME:U(読み:ミャゥ)

冷静沈着なME:Iのクールビューティー。歌、ダンスともに高いスキルを持つオールラウンダーで、高音パートを担当することも多い。おばけ屋敷でも全く動じないほどの落ち着きを持ついっぽうで、どこか不器用で正直な一面も魅力。“美羽ゥ”から派生した“ゥ”の愛称で親しまれている。英語、韓国語が堪能。視力が良く、コンサートでは上階のファンが手に持つうちわまで、しっかりと視認している。料理が得意で、おすすめのレシピをファンに紹介することもある。

MOMONA(読み:ももな)

・生年月日 2003/10/22

・出身地 神奈川県

・身長 163cm

・血液型 A型

・メンバーカラー : ブラック

・ME:EYE’s ネーム : MO:NA(読み:モナ)

頼れるME:Iのリーダー。オーディションで最終順位1位となり、デビュー曲「Click」ではセンターを務めた。ステージ上では余裕に満ちた安定感のあるパフォーマンスでグループを支え、細かな表情の変化でも魅了する。しっかり者で、グループのトークでもMCを務めることが多い。言葉の表現が豊かで、スピーチをする際には多くの人の心を震わせている。いっぽう、誰よりもふざけるのが好きという、少年のような一面も併せ持つ。メンバーからは、ぽぽちゃん、ももなっちと呼ばれている。

▼ME:I (ミーアイ) ⊹ ‘Click’ Official MV

RAN(読み:らん)

・生年月日 2004/8/7

・出身地 埼玉県

・身長 162cm

・血液型 0型

・メンバーカラー : レッド

・ME:EYE’s ネーム : RA:ME(読み:ラミー)

ME:Iのサブリーダーでありダンスリーダー。誰もが認める圧倒的なダンスの腕前を持ち、オーディション中は、ポジション評価のダンス部門で高得点を獲得して1位に。ME:Iでも、「Click」など様々な楽曲のダンスブレイクでセンターを担当しており、情熱的なステージで魅了する。2024年5月に放送された『THE DANCE DAY』(日テレ系)にソロで出演し、RIEHATAや仲宗根梨乃など名だたるダンサーと一緒にコラボステージを繰り広げた。エンターテインメントの経験豊富でメンバーからも頼られているが、実はかなりの甘えん坊。

▼ME:I (ミーアイ) ⊹ ‘Click’ Dance Practice Video

SHIZUKU(読み:しづく)

・生年月日 2004/12/4

・出身地 東京都

・身長 160cm

・血液型 A型

・メンバーカラー : ホワイト

・ME:EYE’s ネーム : TSUKI(読み:ツキ)

清楚で上品な雰囲気に包まれた“お嬢様”なメンバー。宝塚音楽学校を受験していた経歴を持ち、のびやかな歌声が強み。オーディションでは突如黒髪をブロンドヘアへ大胆にチェンジし、練習を重ねて歌い方の癖を直した“脱クラシック”が話題に。順位を劇的に上げて、デビューメンバー入りを果たした。絵も得意で、オリジナルキャラクターの「ぱんだおばけ」はファンからも愛されている。オーディションの1分間PRで披露した「初めてっ」は、メンバーもファンもよく使うフレーズとして定着している。実は野菜が苦手。

AYANE(読み:あやね)

・生年月日 2005/5/15

・出身地 岩手県

・身長 158cm

・血液型 O型

・メンバーカラー : イエロー

・ME:EYE’s ネーム : ME:YANE(読み:ミャヤネ)

抜群の歌唱力を持つME:Iのメインボーカル。どんな曲でも自分色に染め、難解な高音パートやアドリブパートも安定的に歌い上げる。ディズニー映画『モアナと伝説の海2』の日本版エンドソング「ビヨンド ~越えてゆこう~」で披露した、突き抜けるようなロングトーンのパートは話題を集めた。音楽への探究心が強く、歌詞のフレーズ1つひとつまでしっかりと考え抜いて表現している。高校時代は軽音学部に所属し、自分で作詞作曲も行っていた。シャイだがふざけることも大好き。ラーメンをこよなく愛し、3食ラーメンでも大歓迎だと話していたこともある。特技は茶道。

▼「モアナと伝説の海2」日本版エンドソング「ビヨンド ~越えてゆこう~」performed by ME:I 特別歌唱映像

KEIKO(読み:けいこ)

・生年月日 2005/11/27

・出身地 愛知県

・身長 160cm

・血液型 A型

・メンバーカラー : シルバー

・ME:EYE’s ネーム : K:NYAN(読み:ケーニャン)

持ち前の明るさと面白さで、バラエティ番組でも大活躍する“シャイニングスター”。ラップのスキルが高く、オーディションでもオリジナルのリリックを披露し、ポジション評価のラップ部門で1位を獲得した。彼女のハスキーな歌声はME:Iの音楽に欠かせないスパイスである。海のような包容力を持ち、番組で展開した『ケイコのお悩み相談ラジオ』では、ファンからの相談に真摯に応える姿が話題を集めた。韓国語、英語を流暢に操り、海外公演のMCでも活躍。7人兄弟の中で唯一の女子として育ち、幼い頃は新体操と水泳を7年間習っていた。

KOKONA(読み:ここな)

・生年月日 2006/1/30

・出身地 三重県

・身長 165cm

・血液型 O型

・メンバーカラー : パープル

・ME:EYE’s ネーム : KOKO:NYA(読み:ココニャ)

歌・ダンスともに未経験ながらも、圧倒的なアイドルとしての華を見出された“伊勢湾に眠る天然の真珠”。ステージでは長身と抜群のスタイルを生かしたダンス、透き通った歌声の魅力を、努力を重ねて磨き続けている。おとなしい雰囲気を漂わせるいっぽうで、運動神経抜群で、球技が得意。学生時代はバスケ部に所属し、スリーポイントシュートはプロの腕前だという。シックな洋服を着ることが多く、落ち着いた佇まいから“ME:Iのシック担当”を自称する。ロールモデルはTWICEのTZUYU(ツウィ)。甘党でチョコレートが大好き。

RINON(読み:りのん)

・生年月日 2006/9/30

・出身地 岡山県

・身長 164cm

・血液型 O型

・メンバーカラー : ビビッドピンク

・ME:EYE’s ネーム : RI:NYAN(読み:リニャン)

岡山で育ち、未経験でオーディションに参加。唯一無二の魅力で人気を集め、最終順位2位でデビューを決めた。猫のような大きな瞳と、ぱっつん前髪がトレードマーク。ラップパートを担当することが多く、可愛らしい声で軽やかにリリックを放つ。自己肯定感が高く、常にポジティブな“りんりんマインド”が若い世代を中心に支持されている。コスメ集めやメイクが好き。口を動かさずにしゃべるのが得意で、頭の回転が速く、早口。メンバーには「りんりん」と呼ばれている。

SUZU(読み:すず)

・生年月日 2006/12/16

・出身地 東京都

・身長 164cm

・血液型 A型

・メンバーカラー :パステルピンク

・ME:EYE’s ネーム : BE:LLE(読み:ベル)

オーディション参加時、16歳とは思えないほどの大人っぽさと、表情を巧みに変化させる余裕たっぷりのステージで周囲を驚かせた“ゆるふわ憑依型パフォーマー”。ふわふわでおっとりとした雰囲気は、ダンスを踊らせると一変。鋭い眼差しを称えてバチバチなパフォーマンスを繰り広げる。4歳から11年間続けた空手は黒帯の腕前で、全国大会優勝した経験を持つ。17歳の誕生日にデビューを決めたシンデレラガール。

TSUZUMI(読み:つづみ)

・生年月日 2007/1/22

・出身地 神奈川県

・身長 158cm

・血液型 不明

・メンバーカラー :オレンジ

・ME:EYE’s ネーム : TU:ME(読み:チュミ)

底なしの明るさと笑顔で周囲を照らす、ME:Iの太陽。メインボーカルとして、唯一無二の魅力に満ちたパワフルな歌声を響かせる。ギターも得意で、オーディション中もあいみょんの「愛を伝えたいだとか」を弾き語りで披露して、圧倒的な実力で視聴者の度肝を抜いた。天真爛漫なマンネ(最年少)として、他のメンバーによく甘えている。声量があるため、リアクションで大きな声を出すと、隣に座ったメンバーが驚くことも。ロールモデルは元IZ*ONEのチョ・ユリで、彼女がオーディションにゲストとして登場した際は涙を流して喜んでいた。

■ME:Iが人々を惹きつける理由とは?

◎カラーの違う個性が光る

視聴者投票によって選ばれたグループであるだけに、11人は年齢も経歴もバラバラ。芸能界での活動経験を持つ者から、歌もダンスも未経験だった才能の原石まで、それぞれにまったく違う強みを持っている。そうした11人が混ざり合うことで化学反応が起こり、また新たな魅力が生まれていくところが、ME:Iから目が離せない理由だ。メンバー自身もME:Iの強みは「個性豊かなところ」と語ることが多く、未経験のメンバーはもちろん、芸能経験があるメンバーも、他メンバーから多くの刺激を受けているようだ。

◎親しみやすさ

メンバーは共同生活を送っており、日々絆を深めている。そのためYouTubeコンテンツなどでのトークは息ぴったり。ステージ上ではキレのいいパフォーマンスを見せる彼女たちも、等身大の少女らしく無邪気にはしゃぐ。特に注目してほしいのが、『ME:Iアフタースクール 秋の大運動会』。2チームに分かれて様々な競技で対決するのだが、メンバー間のキレのいいツッコミや、オーディション時代を彷彿とさせるインタビューパートなど、見どころ満載だ。

▼ME:I アフタースクール:秋の大運動会 #1

◎目に見える成長

圧倒的な歌唱力、キレキレのダンスにラップと、それぞれに秀でたスキルを持つメンバーが集結しているME:I。デビュー時からハイレベルなパフォーマンスを見せていたが、お互いが自分の得意な分野をメンバーにも共有して磨き上げていくことで、さらに全体のパフォーマンス力を底上げしている。ダンスが未経験だったメンバーも目覚ましい成長を見せており、シンクロ率もめきめき上昇中。短期間でグンと成長した姿が見られるのも、彼女たちを応援する醍醐味だ。

■ME:Iが気になったら!聴くべき人気5曲解説

「Click」

2024年4月にリリースされた、ME:Iの記念すべきデビュー曲。“Click”して新しい未来を切り開いていくという、明るいメッセージが込められている。MVではカラフルでフューチャリスティックな世界観が繰り広げられるがRANを中心にメンバーがキレキレの群舞を繰り広げるダンスブレイクでは画面がモノクロに変化し、そのコントラストに目を奪われる。終盤でのTSUZUMIの伸びやかな高音のアドリブにも注目したい。

「Hi-Five」

2024年8月にリリースされた2ND SINGLEタイトル曲。メンバーが何度も笑顔でハイファイブを繰り返す、夏にぴったりなエネルギッシュなナンバーとなっている。振付には、ヤシの木や炭酸、手持ち花火など、夏のモチーフを表現したパートが随所に盛り込まれているので、探して楽しんでみては。MVでは砂浜をバックにダンスしたり、フェスティバルを楽しんだりするフレッシュなメンバーの姿が堪能できる。横一列に並んで首のみを動かす、中盤の“ゆらゆらミラージュ”パートも必見。

「ビヨンド ~越えてゆこう~」

2024年12月6日公開の映画『モアナと伝説の海2』の日本版エンドソング。主人公モアナの新たな運命に漕ぎ出す決意が込められた楽曲を、メンバーが力強く魂を込めた歌声で表現している。2024年11月に特別歌唱映像が公開されると、メンバーの歌唱力の高さが大きな話題を集めた。特にAYANEの“わたしはモアナ”、“越えていこう”といったロングトーンのパートは、美しく張りのある歌声が圧巻だ。その後放送された『CDTVライブ!ライブ!』では、しなやかなダンスとともにパフォーマンスされた。

「Sweetie」

2024年12月2日にDIGITAL SINGLEとしてリリースされた、ME:I初のウィンターソング。Track Videoではレッドとホワイトの衣装に身を包んだME:Iが、ケーキやクッキーなどのアイテムに囲まれ、温かなホリデーの雰囲気を楽しんでいる。パフォーマンスでは、メンバーがスイートな時間を表現するように可愛らしくダンス。歌詞にはME:Iの楽曲によく登場するワード“You & ME”(YOU:ME)が盛り込まれており、結成1周年を迎えるタイミングに、ファンへの大きな感謝と愛を伝えるような1曲だ。

「Tomorrow」

2024年12月にリリースされたDIGITAL SINGLE『Sweetie』の収録曲。キレのいいダンスを披露することが多かったME:Iが、しなやかな踊りで新境地を見せている。シャンプーのCM楽曲ということにちなみ、髪をふわりとなびかせる“髪をなびかせたらダンス”がポイントに。歌声もこれまでになく柔らかく優しく、輝かしい明日への希望が歌われる。パフォーマンスビデオでは、結成から1年を迎えるメンバーの大人っぽさを増した表情にも注目だ。

■これからのME:Iに注目!最新情報をチェック

結成から1年を迎え、2025年初頭にはLAPONE所属アーティスト5グループの合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』への出演や、ファンミーティング『ME:I FAN MEETING in LAPOSTA 2025』の開催を控えるME:I。まだまだME:Iの快進撃は始まったばかり。輝かしい“未来”を担うグループの最新情報を『THE FIRST TIMES』や公式サイトでお見逃しなく。

TEXT BY 岸野恵加

▼ME:I最新情報はこちら

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/7751/

■関連リンク

『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』特設サイト

https://lapone.jp/feature/laposta2025

ME:I OFFICIAL SITE

https://me-i.jp/