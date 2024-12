12月10日より開催

特別な「ヒロイックスキル」を解放可能な「ゼィヒア」が登場!「英雄結束フェス」

セガは、Android/iOS用マルチ・チェインシナリオRPG「チェインクロニクル 第4部 ―新世界の呼び声―」において、「異変遊撃隊《罪の大陸》 ゼィヒア」(CV:朴璐美)が登場する「英雄結束フェス」を12月10日より開始した。

特別な「ヒロイックスキル」を解放可能な「ゼィヒア」が登場!「英雄結束フェス」開催

開催期間:12月10日 11時 ~ 12月17日 10時59分

SSR「異変遊撃隊《罪の大陸》 ゼィヒア」は、特別なアビリティ「英雄結束」に加え、発動と同時に対象キャラクターに特別な効果を与える「共鳴必殺」と「共鳴アビリティ」も持つ。

「英雄結束」は、「義勇軍記」で「ヒロイックスキル」を解放させ、パーティ編成時にヒロイックスキル枠に設定することで、常時メインパーティの〈罪の大陸〉所属キャラクターを強化する。

また同フェスからは、「ゼィヒア」と同じバトル所属を持つSSRキャラクター「神仙の世界《血戦装》 リュドミラ/ifの世界《貪欲の看守長》 ヴァレリオ」も、上方調整されて再登場する。

「英雄結束フェス」では、ガチャを引いた回数に応じてボーナスが発生する。

「英雄結束フェス」のボーナス

・「プレミアムチケット」1枚(ガチャ10回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ20回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ30回)

・「SSR確定」ガチャ(ガチャ40回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ50回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ60回)

・「SSR交換ボーナス」(ガチャ80回)

・「SSR確定」ガチャ(ガチャ100回)

・「SSR交換ボーナス」(ガチャ120回)

獲得できる新SSRキャラクター

・異変遊撃隊《罪の大陸》 ゼィヒア

SSR★★★★★

戦士(拳)

CV:朴璐美

イラスト:六七質

「異変遊撃隊《罪の大陸》 ゼィヒア」

異変を感知する魔導具を無理やり奪い去り、結果的に異変遊撃隊となったゼィヒア。本人に異変を解決する意思があるのかは不明だが、ついに拘束具を解いた彼女を誰も止めることはできない。

獲得できるその他のSSRキャラクター

「神仙の世界《血戦装》 リュドミラ」:戦士(突)

「ifの世界《貪欲の看守長》 ヴァレリオ」弓使い(銃)

「ゼィヒア」が異変遊撃隊となるクエストを配信

開催期間:12月10日 11時 ~ 12月17日 10時59分

期間中、「ゼィヒア」が異変遊撃隊になるまでの出来事を描いたシナリオクエスト「憤怒の異変遊撃隊」を配信。毎日ランダムで各種インクを入手できる「デイリー・インク獲得クエスト」に加え、「〈罪の大陸〉限定戦」や「拷問官 アデライド」を低確率でドロップする「キャラクター獲得クエスト」なども実施している。

「拷問官 アデライド」:弓使い(銃)

また、最奥部に「ゼィヒア」が待ち構える高難度クエスト「【高難度】超絶!拷問部屋」や、義勇軍本部で使えるプレゼントアイテムや列伝記述に必要な各種インクなどに加え、「英雄結束フェス」を記念した「称号フレーズ」を入手できる「イベントミッション」も開催している。

【「憤怒の異変遊撃隊」あらすじ】

骸の世界での戦いが終わった後、

異変の数は徐々に減りつつあったが、

それでもすぐになくなることはなかった。

そのため新たに罪の大陸にも異変遊撃隊を配置することになり、

義勇軍は看守のレオンたちに相談する。

しかしそこへ突如現れたのは、

憤怒の監獄の獄主ゼィヒアだった……!

「ギルドからの依頼」開催

開催期間:12月10日 11時 ~ 12月16日 23時59分

今回の「ギルドからの依頼」では、特別報酬としてSSR「【光輝の勇士】 エシャル」を一定の確率で入手可能。毎日依頼をクリアし続けても手に入らない場合、イベント最終日に必ず獲得できる。また、「森永ラムネ」の手に入る。

「【光輝の勇士】 エシャル」:弓使い(弓)

「第4部完結記念!1日1回毎日無料11連フェス」開催

開催期間:2025年1月3日 23時59分まで

同フェスでは、第1部~第4部の代表的なキャラクターたちが排出される。無料ガチャは、期間中毎日0時にリセットされる。

「第4部完結記念!1日1回毎日無料11連フェス」

(C) MORINAGA & CO., LTD.

(C)SEGA