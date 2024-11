歌手リゾ(36)は、ここ数か月にわたりダイエットに挑戦している。これまで水着やタイトな服で減量の成果を披露してきたが、SNSに投稿された新たな自撮り写真では、顔の輪郭がよりシャープになり、フォロワーからは「激ヤセした!」「とても綺麗」などのコメントが相次いだ。その後、リゾが同じヘアスタイルにした母親と並ぶ動画も投稿し、ファンからは「まるで双子!」と驚きの声が上がった。

【この記事の動画を見る】迫力ある歌声と明るいキャラクターで多くのファンを魅了してきたリゾは、プラスサイズであることから体型の多様性を尊重し、ありのままの自分を愛する大切さを呼びかけてきた。そんなリゾはダイエットに挑戦し始め、ここ数か月、ジムでのワークアウトや減量の成果を自身のInstagramで披露してきた。9月にはダイエットのビフォーアフター動画を投稿すると、その姿に驚いたファンから「治療薬“オゼンピック”を使ったのでは?」という声もあった。するとリゾは別の投稿で「ウェイトトレーニングとカロリー制限を5か月間続けた」と反論し、治療薬の使用を否定した。さらに10月に投稿した動画では、以前ヴィーガンだったリゾが一日の食生活を紹介した。野菜や果物、チキンなどを取り入れた、カロリー控えめのメニューだった。その後もリゾは、水着やタイトな服を着た姿を投稿してきたが、現地時間11月22日に披露した写真が多くのフォロワーを驚かせた。公開されたのは、ロングヘアを三つ編みにしたリゾが、SUVの後部座席で自撮りした写真だ。リゾはオフショルダーの白いブラウスにデニムのショートパンツを合わせ、カメラの方をじっと見つめている。顔の輪郭が以前よりもシャープになり、引き締まった印象だ。この姿を見たフォロワーは、「リゾが激ヤセした!」「頬骨が輪郭をくっきりと際立たせている!」「どうすれば、こんなに早く痩せられるの?」「とても綺麗。本当に頑張ったのね」「あなたの顔立ちは、これからも衰えることはないわ」などとコメントした。また、同日に投稿した動画では、同じ車両の中でリゾが母親シャリ・ジョンソン=ジェファーソンさんと並んで座る様子が映っている。シャリさんはレオパード柄のジャケットを着ており、ダークなロングヘアは娘のリゾと同じ三つ編みにしている。リゾが髪に触れて首をかしげると、シャリさんも同じ仕草を真似し、まるで双子のようにそっくりだった。投稿には、「ママがヘアスタイルを真似してきて困っちゃう!」と冗談めいたコメントが添えられていた。フォロワーからは「ママなの! あなたの姉妹か友達だと思った!」「リゾと勘違いした」「マジで双子だ」「本当に母親なの? 彼女は21歳に見える。2人ともゴージャス」といったコメントが寄せられた。画像は『Lizzo Instagram「Madam Lizzodent」「Last night I wore milkmaid braids」「Y’all better not sleep on this lace lingerie from @yitty」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)