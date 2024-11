CRAVITY、ニューシングル「FIND THE ORBIT」WEバージョンの個人コンセプトフォトを公開

CRAVITYが清楚なビジュアルを披露した。彼らの所属事務所STARSHIPエンターテインメントは11月24日、公式SNSを通じてCRAVITYのニューシングル「FIND THE ORBIT」の個人コンセプトフォト「WE」バージョンを公開した。これに先立って、前回の個人コンセプトフォトを通じて、彷徨う若者の姿を描いたCRAVITYは、今回のフォトを通じて彼らが探そうとする純粋な本来の姿、本当のCRAVITYを表現した。

公開されたフォトには、自然を背景にそれぞれポーズをとるCRAVITYの姿が盛り込まれた。メンバーはホワイトトーンのトップスにグレー、ブラック系のベスト、ハーフパンツを合わせ、爽やかな少年美を見せつける一方、どこかを見つめたり、カメラを見つめたりして、気だるい感性も演出した。CRAVITYはナチュラルメイクにもかかわらず、整った顔立ちを見せつけ、カムバックを待っているファンの期待をさらに高めた。「FIND THE ORBIT」は、新しい旅程に出る若者の挑戦を歌った新譜だ。同時に、新しい道を切り開いていくCRAVITYの活動を予告するオープニングシークエンスの意味を持つ。タイトル曲「Now or Never」は、CRAVITYのエネルギーとユニークな魅力を共に感じられる曲で、リーダーのセリムとアランが作詞に参加した。合わせてaespaのKARINAのソロ曲「UP」とLE SSERAFIMの「Smart」を作曲したBB ElliotとRIIZEの「Get A Guitar」、aespaの「Drama」を作業した有名作詞家のバン・へヒョンが意気投合し、完成度を高めた。「FIND THE ORBIT」とタイトル曲「Now or Never」は12月5日の午後6時、各音楽配信サイトを通じて公開される。