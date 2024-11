【ナガノ展 原画集】11月21日 発売予定価格:4,950円

「ナガノ展 原画集」の正しい表紙デザイン

講談社は、11月21日発売予定の書籍「ナガノ展 原画集」について、交換対応の実施を発表した。

本書籍は、2022年12月より全国を巡回した「ナガノ展~ちいかわ、ナガノのくま、ナガノ作品の原画が大集合!」で展示された原画やラフスケッチ、フォトスポットなどの展示物を一冊に凝縮した原画集。今回、本体表紙に最終データではないものが使われていたことが判明し、交換対応の実施が発表された。

該当する商品は、最終ページに「2024年11月19日第一刷発行」と書かれているもので、正しいデザインの表紙と比較すると細部の絵柄が異なっていることがわかる。交換を希望する場合は、交換対応係あてに送料着払いで送付すると、2025年2月中旬頃より正しい表紙デザインの「ナガノ展 原画集」が送付される。

なお内容に誤りはなく、開封して内容を楽しんだあとでも交換可能としている。この件について、同社のモーニング編集部・女性コミック編集部は「読者の皆様ならびに、ナガノ先生には多大なるご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。」とコメントしている。

□「『ナガノ展 原画集』に関するお詫びと交換対応のご案内」のページ

発売日から店頭に並ぶ“交換対象”の表紙デザイン

変更箇所をよく見ると、細部が異なっていることがわかる

