東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでは、2024年12月26日(木)から2025年1月13日(月)までの期間、年末年始の限定メニューを提供。

今回は「ベッラヴィスタ・ラウンジ」で提供される”イヤーエンド&ニューイヤー2024-2025”のコースメニューとスペシャルドリンクを紹介していきます☆

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「ベッラヴィスタ・ラウンジ」”イヤーエンド&ニューイヤー2024-2025”スペシャルメニュー

提供期間:2024年12月26日(木)から2025年1月13日(月)

販売店舗:東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「ベッラヴィスタ・ラウンジ」

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランでは2024年12月26日(木)より、年末年始の限定メニューが登場!

「ベッラヴィスタ・ラウンジ」でも、新年を迎えるのにふさわしいお祝いムードたっぷりな「ランチコース」と「ディナーコース」、「スペシャルドリンク」が提供されます。

イヤーエンド&ニューイヤー ランチコース

価格:6,700円

提供時間帯:ランチ

真鯛のマリネ 帆立貝とカラスミのインサラータ 山葵風味のバニェットリゾット パンチェッタ 芹赤カレイのヴァポーレ 牛蒡サルサ 海苔と浅利のクリームソース または 牛フィレ肉のビステッカ さつまいものスフォルマート サルサ・ヴェルデ トリュフ塩 または 和牛サーロインのビステッカ さつまいものスフォルマート 赤ワインソース フレッシュトリュフ(別途2,200円)ホワイトチョコレートのボネ レモンジェラートコーヒー または 紅茶

※ご利用時間は120分となります。

イタリアをテーマにしたお料理の数々がいただける「イヤーエンド&ニューイヤー ランチコース」

メインのお料理は、「赤カレイのヴァポーレ 牛蒡サルサ 海苔と浅利のクリームソース」、「牛フィレ肉のビステッカ さつまいものスフォルマート サルサ・ヴェルデ トリュフ塩」、「和牛サーロインのビステッカ さつまいものスフォルマート 赤ワインソース フレッシュトリュフ」の3品の中から選ぶことができます!

お魚料理にお肉料理、お好みで選ぶことができるのも魅力的◎

デザートプレートの「ホワイトチョコレートのボネ レモンジェラート」は、甘く濃厚な味わいの「ホワイトチョコレートのボネ」と、さっぱりとした後味の「レモンジェラート」の組み合わせが絶妙です。

イヤーエンド&ニューイヤー ディナーコース

価格:17,500円

提供時間帯:ディナー

アンティパスト・ミスト海苔とレンコンのゼッポレ真鱈のコンフィとマンテカートブロッコリーのスープとアオリイカ日向鶏と牛蒡ブリのマリネタリオリーニ 生ハムとセルヴァチコのレモンクリームソース金目鯛と鮑とシュリンプのグアゼット和牛サーロインのビステッカ 牛タンとポルチーニのブラザート または 鴨むね肉のアッロースト 鴨もも肉のタルターラとトリュフ抹茶と白ゴマのモンブラン 赤紫蘇ジェラートシェフこだわりのティラミスコーヒー または 紅茶

※ご利用時間は120分となります。

豪華なお料理が続々と提供される「イヤーエンド&ニューイヤー ディナーコース」

前菜のプレートには、5種類のお料理が少しずつ上品に盛り付けられています☆

そして、「タリオリーニ 生ハムとセルヴァチコのレモンクリームソース」ではレモンの爽やかな香りが楽しめ、「金目鯛と鮑とシュリンプのグアゼット」では魚介の旨みをたっぷりと堪能できます。

デザートプレートは「抹茶と白ゴマのモンブラン 赤紫蘇ジェラート」と「シェフこだわりのティラミス」の2種類。

抹茶などの和の食材を使用しているのもポイントです!

イヤーエンド&ニューイヤー スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

ピーチシロップ、バタフライピーシロップ、カルピス、トニックウォーター、レモン、ベルローズ、セルフィーユ、ポッピングキャンディー

ランチとディナーの時間帯にいただける「イヤーエンド&ニューイヤー スペシャルドリンク」

カルピスとトニックウォーターがベースのドリンクで、ピーチシロップとバタフライピーシロップで2層になっています☆

年末年始にぴったりな華やかな色合いです。

さらに、レモンにベルローズ、セルフィーユ、ポッピングキャンディーとトッピングも豪華!

東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーを望めるイタリアンレストランでいただけるコース料理。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「ベッラヴィスタ・ラウンジ」”イヤーエンド&ニューイヤー2024-2025”スペシャルメニューの紹介でした☆

