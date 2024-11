【モンスターハンターアウトランダーズ】配信日:未定

カプコンは、Android/iOS用アプリ「モンスターハンターアウトランダーズ」を発表した。配信開始日は未定。

本作は「モンスターハンター」シリーズのゲームプレイ体験を残しつつ、本作ならではのバトルシステムが最大限楽しめるスマートフォン向けアプリゲーム。詳細は追って記載する。

(C) 2024 Proxima Beta Pte. Ltd. All Rights Reserved.(C)CAPCOM