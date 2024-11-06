【中日】沖縄秋季キャンプの参加メンバー発表 柳裕也、福永裕基、細川成也ら22名

中日は9日から始まる沖縄秋季キャンプに参加する選手を発表した。



球場はAgreスタジアム北谷で、キャンプ期間は11月9日（土）〜20日（水）、休日は12日（火）と16日（土）の予定となっている。



発表された沖縄秋季キャンプ参加選手は以下の通り。



◆参加選手



・投手（10名）



根尾昂、橋本侑樹、柳裕也、梅津晃大、森博人、仲地礼亜、福田幸之介、梅野雄吾、松木平優太、石川翔



・捕手（2名）



味谷大誠、石橋康太



・内野手（6名）



田中幹也、村松開人、石川昂弥、津田啓史、辻本倫太郎、福永裕基



・外野手（4名）



尾田剛樹、岡林勇希、鵜飼航丞、細川成也



※参加選手は変更になる場合があります。