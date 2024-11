【アウグスト・フォン・パーセヴァル 御使い魔女Ver.】2025年9月 発売予定価格:36,080円

アルターは、フィギュア「アウグスト・フォン・パーセヴァル 御使い魔女Ver.」を2025年9月に発売する。価格は36,080円。通販サイト「あみあみ」を含むあみあみ限定で予約を受け付けている。

本製品は、スマホゲーム『アズールレーン』より、鉄血陣営の空母「アウグスト・フォン・パーセヴァル」が、着せ替え「御使い魔女」の姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

たどたどしく髪を結う姿は紅潮した頬もあいまって、いつもの落ち着いた雰囲気から一変したあどけない様子の彼女を楽しむことができ、衣装に押さえつけられた胸や、ガーターベルトが食い込んだ太ももなど、豊かな肉感表現に注目なフィギュアとなっている。

また胸元やストッキングの肌が透けたような塗装も見事な出来栄えに仕上がっている。

「アウグスト・フォン・パーセヴァル 御使い魔女Ver.」

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約160mm、全長 約240mm 素材:PVC、ABS

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。