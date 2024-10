DNA GAINZが11月20日(水)にリリースする配信EP「DNA STATION」のジャケットと収録内容、翌週からの全国ツアーに出演するゲストを発表した。

EP「DNA STATION」

同作は、一人一人それぞれが今住む街で日々の生活に不安や苦悩というどうしようもない気持ちを抱えながら生きていて、そんな日々に感じる想いを一つ一つリズムもカラーも違う色とりどりの楽曲で構成されている。 また前作のミニアルバム『私たちいい子で信じる力を散々使って生きている』の最後が、新作1曲目「Hell on Earth」へと繋がるという。

『Hell on Earth』

11月27日(水)の大阪公演を皮切りに全国7箇所をまわるツアー『Hell on Earth』全公演のゲストバンドも発表された。27日(水)の大阪PangeaはコロブチカとThe Rusted Crown、28日(木)の名古屋Party’zはApes、さよならポエジー、kurageの3組、12月3日(火)の新潟 CLUB RIVERSTはfigbash&the Sketchy friends、ドミナンラーフ、TELLECHOの3組、4日(水)仙台enn 2ndは鉄風東京とEMPTY DRUG、9日(月)の東京ClubQueはNikoんとPanorama Panama Town、19日(木)の広島 Almightyはおそロシア革命、THE KING OF ROOKIE、THE PUNKEES、Apesの4組、ラスト21日(土)の島根 松江AZTiC canovaはTHE KING OF ROOKIEとApesが出演する。

チケットはイープラスにて販売中。