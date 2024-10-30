ÄÌÏ©¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¸¤¤¬¼ÙËâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤É¤«¤·¤¿·ë²Ì¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡ØÊ¸¶ç¡Ù¤È±³¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬45ËüºÆÀ¸¡ÖÍÄ»ù¤¬¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ÇÁð¡×¡Ö¥¥ì¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤£÷¡×
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¼Æ¸¤¤é¤ó¤Þ¤ë¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿1ËÜ¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤Ï45Ëü²ó°Ê¾å¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡Ö´°Á´¤Ë¥¥ì¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÍÄ»ù¤¬¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ÇÁð¡×¡Ö¼Î¤ÆÂæ»ì¸À¤Ã¤Æ¤Æ¾Ð¤¦¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§ÄÌÏ©¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¸¤¤¬¼ÙËâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤É¤«¤·¤¿·ë²Ì¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡ØÊ¸¶ç¡Ù¤È±³¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¡Û
¸¤¤¬¼ÙËâ¤Ç¤É¤«¤·¤¿¤é¡Ä
Æ°²è¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¼Æ¸¤¤Î¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ë¡Ù¤¯¤ó¡£¤³¤ÎÆü¡¢¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¿©Âî¤Ç¥¹¥ä¥¹¥ä¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ø»£±Æ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤´²ÈÂ²¤¬Íè¤Æ¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¤¬°Ø»Ò¤Î¿¿²¼¤Ë¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤É¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤àÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¡£
¤É¤«¤µ¤ì¤¿¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Ï¡¢¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤Çµ¯¾²¡£Ãë¿²¤ò¼ÙËâ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔËþ¤½¤¦¤Ê´é¤ò»£±Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¹ð¤²¸ý¤¹¤ë»Ñ¤ËÇú¾Ð
ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¡ª¤¹¤ë¤È¡¢¥Ô¥£¥Ô¥£¤ÈÌÄ¤¤¤Æ»ö¤ÎÀ®¤ê¹Ô¤¤ò¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ð¤²¸ý¤Î»ÅÊý¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡Ä¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï²ÚÎï¤Ë¥¹¥ëー¡£¤É¤Á¤é¤Î¸ª¤ò»ý¤Ä¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ºî¶È¤Î¼ê¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤¿¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó
¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¤¿¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥Õ¡×¤È¼Î¤ÆÂæ»ì¤òÅÇ¤¤¤ÆÏÂ¼¼¤Ë°ÜÆ°¡£¥à¥·¥ã¥¯¥·¥ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç»£±Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀè¤ËÃë¿²¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏËÍ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¥ª¥«¥·¥¤¡ª¡×¤Ê¤ó¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡Ä¡ª
»£±Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤¯¤é¤Ê¤À¤á¤Æ¤â¡¢¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤´²ÈÂ²¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤òµö¤µ¤Ê¤¤À³Ê¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢¤à¤¹¤Ã¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤ËÊó¹ð¤ò¤·¤Ë¤¤¤¯¤Î¤¬¾ï¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡ª¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ÈÅÜ¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)
¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¤ò½ä¤ë±³¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¤ªÊì¤µ¤ó¤³¤½·²¤ì¤Î¥Ü¥¹w¡×¡Ö¥Ò¥¨¥é¥ë¥ー¤ÎÄºÅÀ¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö²ÈÄíÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡¢²ÈÂ²Æâ¤Î´Ø·¸À¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¡ª
ºÒ³²¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¦¤â¡¢Âç¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë²¾Àß½»Âð¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¡£Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¼Æ¸¤¤é¤ó¤Þ¤ë¡×¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¼Æ¸¤¤é¤ó¤Þ¤ë¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¾®Àô¡¡¤¢¤á
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£