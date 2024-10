TVアニメ『らんま1/2』の第3話あらすじと先行カットが到着!『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作を持つ高橋留美子による漫画『らんま1/2』が完全新作的アニメ化。高橋留美子は、2017年に全世界コミックス累計発行部数2億冊を超え、2018年にアメリカのウィル・アイズナー漫画業界賞(The Will Eisner Comic Industry Award)」で「コミックの殿堂(The Will Eisner Award Hall of Fame)」入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章「シュヴァリエ」を受勲、世界的に活躍する漫画家だ。『らんま1/2』は『週刊少年サンデー』(小学館)に1987年36号から1996年12号まで連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作だ。

物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まる。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子!?乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた……。乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディー。本作の第3話あらすじ&先行カットが到着!<第3話「好きな人がいるんだから」>乱馬とあかねが親が決めた許婚の仲だと知った九能は、乱馬に勝負を挑む。九能との勝負には勝った乱馬だが、あかねに気を取られ負傷してしまい骨つぎの東風先生の治療を受けることに。あかねが東風先生に想いを寄せていることに気づく乱馬だが、東風先生の好きな人は…?【スタッフ】脚本:うえのきみこ / 絵コンテ・演出:松林唯人 / 総作画監督:吉岡毅 / 作画監督:山口仁七、松岡秀明、李美英(C)高橋留美子・小学館/「らんま1/2」製作委員会