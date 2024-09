USJのカウントダウンイベント2024-25、年越し花火や最大26時間のアトラクション乗り放題

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)のカウントダウンイベント「NO LIMIT! カウントダウン 2025」が、2024年12月31日(火)に開催される。

新年を迎える特別な瞬間「カウントダウン・モーメント」

イベント当日、年越しの瞬間に合わせて行われるのは、約4,000発の直立型花火が華やかに打ち上がる「カウントダウン・モーメント」。花火に合わせて音楽やライティングなどの演出が加わり、パーク全体が煌びやかな光に埋め尽くされる。

人気エンターテイメントを一挙に体験「スペシャル・ステージ」

グラマシーパークでは、USJを象徴するエンターテイメントを凝縮した「スペシャル・ステージ」を一夜限りの特別バージョンで開催。2024年春にスタートしたばかりの「クロミ・ライブ」や「ワンピース・プレミアショー 2024」、「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」、「ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ」など、人気のエンターテイメントを一挙に体験できる。

最大26時間の「アトラクション乗り放題」

また、「NO LIMIT! カウントダウン 2025」の参加者は、イベント当日の12月31日(火)19時から2025年1月1日(水)21時までの最大26時間の間、パーク内のライドやショーが乗り放題となる。

なお、本イベントには専用入場チケット「パーティ・パス」が必要となるので要注意。チケットの抽選受付は、10月1日(火)より順次、販売と抽選応募受付がスタートする予定だ。

開催概要

「NO LIMIT! カウントダウン 2025」

開催日:2024年12月31日(火)

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン



<入場チケット「パーティ・パス」>

■年間パス(グランロイヤル) 限定先行販売

応募期間:2024年10月1日(火)12:00〜10月3日(木)23:59

■一次抽選

応募期間:10月4日(金)12:00〜10月8日(火)23:59

当選発表:10月18日(金)12:00

購入期間:10月18日(金)12:00〜10月22日(火)23:59

■二次抽選

応募期間:10月19日(土)12:00〜10月23日(火)23:59

当選発表:10月31日(木)12:00

購入期間:10月31日(木)12:00〜11月5日(火)23:59

■ローソンチケット プレリクエスト先行販売

応募期間:11月1日(金)12:00〜11月13日(水)22:00

■一般販売

発売日:11月14日(木)12:00〜

※年間パス(グランロイヤル)限定先行販売や抽選販売の詳細は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトを参照。

※「パーティ・パス」の所持者は、2024年12月31日(火)19:00から2025年1月1日(水)の21:00(パーククローズ)まで何度でも入退場可能。

※2024年12月31日(火)有効の各種スタジオ・パス(年間パスを含む)所持者のパーク滞在可能時間は、2024年12月31日(火)17:00まで。

※2024年12月31日(火)17:00〜19:00はパーク営業時間外。

※2025年1月1日(水)有効の各種スタジオ・パス(年間パスを含む)の所持者は、2025年1月1日(水)2:00から入場可能。



