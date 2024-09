My Little Loverが初のディナーショー開催決定、2025年に“デビュー30周年”

2025年5月1日にデビュー30周年を迎える音楽ユニット・My Little Loverが12月21日、初のディナーショー「My Little Lover☆acoakko live, songs for Christmas dinner」を、ヒルトン成田にて開催することが決定した。My Little Loverは1995年にデビューし、わずか3か月の間に代表曲となる「Man & Woman」「白いカイト」「Hello, Again 〜昔からある場所〜」の3曲を連続リリース。1stアルバム「evergreen」がダブルミリオンのセールスを記録し、トップアーティストとして鮮烈なデビューを飾った。

現在までにリリースされているほぼ全てのシングル曲がCMやドラマなど、多くのタイアップに起用され、ボーカル・Akkoの透明感あふれる歌声は多くのリスナーの心をつかんできた。そんな2025年にデビュー30周年を迎えるMy Little Loverが、このたび、初のディナーショーをヒルトン成田で開催する。開催日は12月21日で、料金は2万5000円(税込み/サービス料含む)。9月24日10時よりチケット販売開始(※詳細は販売ページを参照)。