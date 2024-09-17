¥»¥ê¥¢¤µ¤ó»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¤À¤Î»¨¶Ò¤Ç¤·¤ç¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡ªÇã¤¤Â­¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëËâË¡¤ÎÉÛ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´9Ëç)

ÁÝ½ü¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¯¥í¥¹¤ä»¨¶Ò¤ÎÎà¡£¾ÃÌ×ÉÊ¤Ç¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Äê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¥»¥ê¥¢¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯¸«¡ª¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¤À¤Î»¨¶Ò¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ´¶Æ°¡ª¤³¤ì¤Ï¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÁáÂ®¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

¾¦ÉÊ¾ðÊó

¾¦ÉÊÌ¾¡§¤é¤¯¤é¤¯¤ªÁÝ½ü ¤Ç¤³¤Ü¤³¥¯¥í¥¹
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§40¡ß40cm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥»¥ê¥¢

¤³¤Î¤Ç¤³¤Ü¤³¤¬Í¥½¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¥»¥ê¥¢¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ËâË¡¤Î¥¯¥í¥¹

¥»¥ê¥¢¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯¸«¡ª¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¤é¤¯¤é¤¯¤ªÁÝ½ü ¤Ç¤³¤Ü¤³¥¯¥í¥¹¡Ù¤Ç¤¹¡£

¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËµÛ¿åÀ­¤¬¤¤¤¤¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¤·¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¹ØÆþ¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥º¤Ï110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç40¡ß40cm¤ÈÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç¤­¤¯¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¥¯¥í¥¹¤ÎÈëÌ©¤Ï¤³¤ÎÆÌ±ú¤È¤·¤¿ÁÇºà¡£Ä¶¶ËºÙÁ¡°Ý¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¡¤­¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£

ÁáÂ®»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª

¤·¤Ã¤«¤êµÛ¿å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¥µ¥Ã¤ÈÁÝ½ü¤¬¤Ç¤­¤ë¡ª

´¶¤¸¤È¤·¤Æ¤Ï¥â¥Ã¥×¤È»¨¶Ò¤Î´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥í¥¹¤Ç¡¢¿¨¤ë¤È¤â¤³¤â¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿å¤Þ¤ï¤ê¤Î¿åÅ©¤ò¿¡¤­¼è¤ë¤È¤³¤ÎÄÌ¤ê¡ª¿å¤¬¿¡¤­¼è¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤È¶­ÌÜ¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¤«¤Ê¤êµÛ¿åÎÏ¤¬¹â¤¯¥µ¥Ã¤È¿¡¤­¼è¤ë¤À¤±¤Ç¤­¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÛ¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¿¡¤­À×¤â»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª

¤³¤Î¤¢¤È¾²ÁÝ½ü¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿å¿¡¤­¤ò¤¹¤ë¤È±ø¤ì¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¥¯¥í¥¹¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£É÷ÄÌ¤·¤Î¤¤¤¤ÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤®¤å¤Ã¤È¹Ê¤Ã¤Æ¤«¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¹¤°¤Ë´¥¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

º£²ó¤Ï¥»¥ê¥¢¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø¤é¤¯¤é¤¯¤ªÁÝ½ü ¤Ç¤³¤Ü¤³¥¯¥í¥¹¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥­¥Ã¥Á¥óÍÑ¡¢ÁÝ½üÍÑ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¹ØÆþ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£

°ìÅÙ»È¤¨¤Ð¤½¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö

¢¨µ­»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯9·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£