クリスティアーノ・ロナウドはピッチ外でも伝説を作っている。



母国ポルトガルのスポルティング・リスボンの下部組織出身であるC・ロナウド。アルゼンチン代表FWリオネル・メッシと並びサッカー界を牽引してきた同選手は、これまでマンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリード、ユヴェントスなどで数多くのチームタイトルや個人賞を総なめしてきた。39歳となった現在も最前線で戦っており、今夏に開催されたEURO2024もポルトガル代表として出場。直近の代表戦でも2試合で2ゴールを挙げるなど未だ衰えを知らずとなっている。





The wait is over My @YouTube channel is finally here! SIUUUbscribe and join me on this new journey: https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/Yl8TqTQ7C9