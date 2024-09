【PA009 サキュバスシスター フリーデ】2025年2月 発売予定価格 通常版:12,100円 SP版:13,750円

海外のフィギュアメーカー「HASUKI」は、アクションフィギュア「PA009 サキュバスシスター フリーデ」を2025年2月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、価格は12,100円。

本製品は、同社のアクションフィギュアシリーズ「pocket art」より、どんな武器も使いこなせるサキュバスのシスター「フリーデ」を商品化したもの。

デフォルトは片足にしかニーハイを着用していないが、1足分のニーハイを付属し、好みに合わせて装着することが可能。2手がくっ付いた「祈り」のハンドパーツが付属するほか、聖書型ホルスターはリボルバーを収納できる。ドッキングウェポンは自由に組み合わせることが可能で、更に布製の旗も装着できる。

また、通常版では1セット付属するドッキングウェポンが、追加でもう1セット付属するSP版の予約も受け付けている。価格は13,750円。

なお海外商品のため、発売が長期延期されたり、発売中止となる可能性が国内商品と比べて高い傾向にあり、パッケージに傷みのあるものでも、メーカー交換ができない。

「PA009 サキュバスシスター フリーデ」

SP版

仕様: スケール:1/12スケール サイズ:全高 約155mm(頭頂部まで) 素材:PVC、ABS、布 セット内容フィギュア本体布製服装一式付け替えフェイスパーツ×4(微笑み・祈り・舌だし・マスク、本体分含む。祈りフェイス以外視線可動ギミック付き。)付け替えハンドパーツ×6セット(リラックス・武器持ち手・銃持ち手・握り手・ピース・祈り、本体分含む。)ドッキングウェポン×1セット(SP版では2セット)グレネード×2聖書型ホルスター×1リボルバー×1旗(布製)×1スタンド台座×1セット

(C) Shanghai Shenmao Tiaodong Culture Co., Ltd.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。