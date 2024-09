先月下旬、 アメリカ 在住の TikTok erの女性が投稿した1本の動画が話題となっている。女性はオンラインで調査中、200年近く前に撮られた写真の女性の顔が自分にそっくりであることに気づいたそうで、動画では2人の顔を比べているのだが…。写真の女性はいったい誰なのか? ネットメディア『What’s the Jam』などが報じた。米ウィスコンシン州出身のリンジー・ブリスさん(Lindsay Bullis、28)は先月、自分の祖先についてオンラインでリサーチしていたところ、自分と“同じ顔”の女性を見つけて驚いた。

写真は200年近く前のもので、女性はリンジーさんの父方の4代前の曾祖母(great-great-great-great grandmother)であるメアリー・ベックウィズさん(Mary Beckwith、1805年〜1873年)だった。リンジーさんは思いがけず、自分とそっくりの“ドッペルゲンガー”を発見し、「ショックを受け、ゾッとした」と明かしており、日本時間の先月27日、 TikTok に写真を投稿すると大きな反響を呼んだ。動画は、リンジーさんが写真を背景に「私は曾々々々祖母の顔をしているの」とカメラを見つめており、「永遠にシェアするわ。何世紀も前に行方不明になった私の双子よ」と言葉が添えられていた。そしてこの動画には、次のようなコメントが寄せられた。「これは間違いなくあなたよ!」「なんてこと! そっくりすぎて不気味なくらい。」「あなたはタイムトラベラーなの?」「人間というのは、同じ家族に生まれ変わると聞いたことがあるわ。あなたは間違いなく彼女よ。」「彼女の魂が戻ってきたかったのでしょうね。」「クレイジー。ちょっと怖いくらい似ているわ。」「実は、私は亡くなった曾祖父の生まれ変わりだと思う。これは憶測にすぎないけど、時々そう感じるんだ。」「私の娘は、祖母の顔をしているわ。」「あなたは彼女の生まれ変わりじゃないかしら?」一方でリンジーさんはというと、メアリーさんについて現時点で分かっていることを次のように話した。「実はメアリーはニューヨーク州生まれで、ウィスコンシン州で亡くなり、息子が一人いたわ。メアリーの夫はエイブラハム・ブリスさん(Abraham Bullis)で、南北戦争中は外科医として活躍したの。メアリーについて分かっているのはこれが全て。でも彼女とは特別なつながりがあるような気がするのよ。」ちなみに2022年には、亡き曽祖母の写真を見て「これは私」と指摘した2歳女児の動画が話題となった。娘の主張を聞いた母親は、鳥肌が立つほど驚いたことを明かしていた。画像は『WhimsicalArtbyLindsay TikTok 「Forever share」』『What’s the Jam 「‘I found my doppelgänger from nearly 200 years ago - people think I’m a time-traveller’」(Picture: Jam Press)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)