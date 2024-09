【レッドブルを飲んで護縁を最大限楽しもう!キャンペーン in秋葉原 MOGRA】開催期間:9月3日19時~9月8日まで

NCSOFTは、Android/iOS/PC(NCSOFTの独自プラットフォームPURPLEを経由)用ドラマティック縁バトルRPG「護縁(ごえん)」と「レッドブル」とのコラボキャンペーンを9月3日より「秋葉原 MOGRA」にて開催する。

本コラボキャンペーンは秋葉原MOGRAで「レッドブル・エナジードリンク」または「レッドブル・エナジードリンク」を含んだカクテルを注文すると先着200名に「レッドブル・エナジードリンク」を持った護縁のメインキャラ3人(ユッシ・ユキ、ホンビ、ウゲン)のコラボ特製ネックストラップ付アクリルキーホルダーがプレゼントされる。

さらにSNSでの投稿キャンペーンや「護縁&レッドブル」コラボ特製限定キットプレゼントキャンペーンも実施される。

コラボ特製ネックストラップ付アクリルキーホルダープレゼント

開催日程:9月3日19時~9月8日まで

*店舗の営業時間終了時点まで

写真を投稿して英雄人数分のレッドブルをゲットしよう!

開催日程:9月3日19時~9月8日まで

「特製ネックストラップ付アクリルキーホルダー」または秋葉原MOGRA店内の「護縁&レッドブルコラボポスター」の写真を撮って、ハッシュタグ「#レッドブルごえん」を付けてXに投稿すると、キーホルダーの投稿とポスターの投稿からそれぞれ1名に護縁の英雄データベースに掲載中の人数と同数の「レッドブル・エナジードリンク65本」がもらえる。

「護縁&レッドブル」コラボ特製限定キットを貰おうキャンペーン

開催日程:9月3日18時~9月8日23時59分まで

護縁のサービス開始を記念して「レッドブル・エナジードリンク」とのコラボ特製限定キット(「レッドブル・エナジードリンク250ml」2本入り)が登場。ハッシュタグ「#レッドブルごえん」と一緒に「護縁」への応援コメントをXに投稿すると抽選で100名に当たる。

「護縁&レッドブル」コラボポスターを貰おうキャンペーン

開催日程:9月3日12時~9月8日23時59分まで

「レッドブルを飲んで護縁を最大限楽しもう!キャンペーン」にて、DJバー「秋葉原MOGRA」店内にも掲示されている「護縁&レッドブルコラボポスター」4種セットが抽選で10名に当たる。

HOYEON (TM) or 護縁 (TM) is a trademark of NCSOFT Corporation. (C) 2024 NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.