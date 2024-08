赤ちゃんのもしもに備える！コープ共済連　医療保障「お誕生前申し込み」

コープ共済連は、赤ちゃんへの最初のお守りとして、CO・OP共済の医療保障《たすけあい》J1000円コースに妊娠中から申し込みできる新たな加入申し込み制度「お誕生前申し込み」を2024年9月1日より受付を開始します。

CO・OP共済は、これまでも40年に渡って「困った時には、みんなで支え合う」という《たすけあい》の輪を広げてきた共済です。

妊娠中から子どもの保障の手続きをしたい!

出生後に判明した疾病があり保障に入れなかった…

生まれたときの健康状態にかかわらず保障を受けられる制度が欲しい

というお声を多くの加入者から頂戴し、いよいよ「《たすけあい》J1000円コース お誕生前申し込み」がCO・OP共済40周年にあたる2024年9月に開始します。

これまでCO・OP共済では、妊娠中のお母さんたちも、一定の条件を満たすことで《たすけあい》に加入ができ、お母さん自身は産前産後の保障を備えられるよう改善してきました。

一方で生まれてくる赤ちゃんは生まれたその日から保障ができる仕組みはありませんでした。

生まれてすぐの赤ちゃんが保障を受けられるようにとの想いで生まれたのが、今回の「お誕生前申し込み」です。

「生まれつき障がいがあることで共済に加入できない」、「生まれてすぐに大病を発症したために、共済に入れない」といった悩みに対しても、妊娠中に共済申込をすることで、誕生後の健康状態に関わらず、生まれたその日から保障が受けられる仕組みを叶えました。

◆《たすけあい》J1000円コース お誕生前申し込みの特長は?

お誕生前申し込みは、妊婦さんがおなかの赤ちゃんを被共済者としてお申込みいただくことで、お子さまの誕生と同時に保障が始まる制度です。

ポイント(1) 赤ちゃんの健康状態に関わらず申し込める!

今までは、生まれつき障がいがある、または持病がある等、お子さまの健康状態が原因で告知事項に該当し、保障を備えることが難しい場合がありましたが、「お誕生前申し込み」ではお子さまの健康状態に関わらず、保障を申し込むことができます。

ポイント(2) 妊娠中から申し込みできて、生まれた日から保障がはじまる!

生まれてすぐに保障がスタートするので、赤ちゃんのもしもに備えることができて安心です。

ポイント(3) お申込み手続きは「お誕生前申し込み専用サイト」から、カンタン2ステップ!

お手続きは大きく2ステップ(ご出産前とご出産後)。

全て専用WEBサイトで完結するので忙しい妊婦さんも安心です。

本制度は、CO・OP共済の医療保障《たすけあい》(*1)に加入中であり、満18〜43歳(申込日時点)の妊婦さんが利用いただける制度です。

<お申込みに必要な条件>

・妊娠している胎児数が双子の妊娠までであること

・妊娠22週未満(申込日時点)(*2)であること

・上記を満たし、妊婦さんの健康状態についての告知事項(7項目)に該当がないこと

*1 告知緩やか1000円コース、J1900円コース、募集停止コースは除く。

お誕生前申し込みと同時に新規・更改加入する場合も含む。

*2 妊娠日(最終月経開始日)から妊娠21週6日目まで。

※WEBでのみお手続きいただけます。

※初回掛金の振替後、出生日に遡って保障が開始します。

◆漫画『コウノドリ』とのタイアップ

漫画『コウノドリ』(講談社刊)は、主人公の産婦人科医・鴻鳥サクラ先生を中心に、新たな命の誕生と日々懸命に向き合う産科医療の現場を舞台にした物語です。

リアルな医療の現場や妊娠・出産をめぐる人間ドラマを通じて、赤ちゃんが生まれることは当たり前ではなく奇跡の連続であり、命の尊さと家族で向き合うことの大切さが描かれています。

<テレビCM>

・放映開始日:2024年8月26日(月)

・放映エリア:全国(地区によりOA開始日は異なります)

テレビCMは、CO・OP共済オフィシャルホームページ内「コーすけの部屋」でも公開中。

