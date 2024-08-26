ºÇ°¤Î¾ì¹çŽ¤³ÑËì¤Ë·ê¤¬¤¢¤¼ºÌÀ¤¹¤ë¡Ä´ã²Ê°å¤¬ÎÏÀâ¤¹¤ëŽ¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Î»È¤¤ÊýŽ£
¢£¥½¥Õ¥È¥ì¥ó¥º¤È¥Ï¡¼¥É¥ì¥ó¥º¡¢Æ·¤ËÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á
¡½¡½¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÄ¹»þ´ÖÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ëÎã¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¼ã¤¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡Ö¿ÍÁ°¤Ç¥«¥é¥³¥ó¤ò³°¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¥³¥ó¤ò¤Þ¤ë¤ÇÁÇ´é¤Î°ìÉô¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ÎÃå¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ï´¶À÷¾É¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥½¥Õ¥È¥ì¥ó¥º¤Î»ÈÍÑ¼Ô¤¬ÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ï¡¼¥É¥ì¥ó¥º¤ÎÊý¤¬ÌÜ¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥É¤Ï¥ì¥ó¥º¤¬¾®¤µ¤¯¡¢¤Þ¤Ð¤¿¤¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÆ°¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜ¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Î´Ö¤ÎÎÞ¤¬¸ò´¹¤µ¤ì¤Æ¡¢»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¯¤Î¤ÇÌÜ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡£
°ìÊý¡¢¥½¥Õ¥È¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢¹õÌÜ¤ÎÉ½ÌÌ¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙÁõÃå¤¹¤ë¤È¤µ¤Û¤ÉÆ°¤«¤º¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÎÞ¤Î¸ò´¹¤¬°¤¤¤Î¤Ç¡¢»ÀÁÇÉÔÂ¤ä±ÉÍÜÉÔÂ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥ì¥ó¥º¤Ï¤½¤ÎÆÃ¼ì¤Êºà¼Á¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÞ¤òµÛ¤Ã¤Æ¥ì¥ó¥º±Û¤·¤ËÎÞ¤¬¿»Æ©¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¡¼¥É¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤½¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¤¡£
¥Ï¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¡¢ÌÜ¤¬½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄË¤¯¤ÆÁõÃå¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°Û¾ï¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£°ìÊý¡¢¥½¥Õ¥È¤ÏÌÜ¤ËÂ¿¾¯¤Î½ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÁõÃå¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Û¾ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¯¡¢´ã²Ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
Â¿¾¯½¼·ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤«¡×¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÉÂÂÖ¤¬¤«¤Ê¤ê¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¼ºÌÀ¤¹¤ë¤è¡×
¡½¡½¤Ä¤¤Ä¹»þ´ÖÁõÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¼ª¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ÎÅÙ¿ô¤¬Äã¤¤¤È¡¢µ¤¤Å¤«¤º¤Ë½Å¤Í¤Æ¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ò¤È¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥½¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¼õ¿Ç¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¥½¥Õ¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÍâÄ«¤½¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÁõÃå¤·¤¿¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÊÒÌÜ¤«¤é3Ëç¤º¤Ä¡¢·×6Ëç¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤â¶ËÃ¼¤ÊÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¡¢¤¢¤ë½½Âå¤ÎÃËÀ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¡ÖÌÜ¤¬½¼·ì¤·¤ÆÌÜ¤ä¤Ë¤¬½Ð¤ë¡×¤È¼õ¿Ç¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥Ç¡¼¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö3¥«·î´Ö¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤À¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¬¤¤´¶À÷¾É¤Ïµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤³ÑËì¡Ê¹õÌÜ¡Ë¤Ë¡È¤Ö¤ê¤Ö¤ê¡É¤È·ì´É¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö¶¼¤¹¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¼ºÌÀ¤¹¤ë¤è¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³ÑËì¤Ë·ì´É¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿Í´Ö¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï¡¢Á´¿È¤Ë¤á¤°¤é¤µ¤ì¤¿·ì±Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ÉÍÜ¤ä»ÀÁÇ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÑËì¤Ë¤Ï·ì´É¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±ÉÍÜÁÇ¤È»ÀÁÇ¤ÏÎÞ¤òÄÌ¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¿ÈÂÎ¤ÎÂ¾¤ÎÉô°Ì¤Ç¡¢·ì±Õ¤«¤é»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿ÈÂÎ¤Ï¡ÖÂ¦Éû·ì¹ÔÏ©¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÊÌ¤Î·ìÎ®Ï©¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤âÆ±¤¸¤ÇÎÞ¤«¤é»ÀÁÇ¤ò¶¡µë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤È¡¢·ì´É¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ç¤¢¤ë³ÑËì¤ÏÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤È¤â¤È·ì´É¤¬¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢·ì´É¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£Ì¤½Ï¤Ç°Û¾ï¤Ê·ì´É¤·¤«ºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢»ÀÁÇÉÔÂ¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤ò¡Ö³ÑËì¿·À¸·ì´É¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤Î»ÀÁÇÉÔÂ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤³¤Î¿·À¸·ì´É¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë²ÌÅª¤Ë³ÑËì¤¬Âù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ³ÑËì¤ÎÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ºÌÀ¤Ë»ê¤ë¤è¤¦¤ÊÉÝ¤¤ÉÂÂÖ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤ÏÁÇºà¤Î²þÎÉ¤Ç¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ç¤ÏÎÞ¤Î¸ò´¹¤¬Èó¾ï¤Ë°¤¤¤¿¤á¡¢¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³ÑËì¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î´Ö¤Î¸Å¤¤ÎÞ¤¬¤º¤Ã¤È¸ò´¹¤µ¤ì¤º¤ËÌÜ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ÀÁÇ¤¬¶ËÃ¼¤ËÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Á°¤ÎÆü¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤òÎ®¤µ¤º¤Ë¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤ªÅò¤ò·Ñ¤®Â¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¥¤¥á¡¼¥¸Åª¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¢£¿åÆ»¿å¤Ç¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÀö¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥½¥Õ¥È¥ì¥ó¥º¤ÏÎÞ¤òµÛÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀ¼Á¤ÏÎÞ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ºÙ¶Ý¤âµÛÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿åÆ»¿å¤ÇÀö¤¦¡¢ÅÀ´ãÌô¤ò»È¤¦¡¢±ø¤¤¼ê¤Ç¼è¤ê°·¤¦¤Ê¤É¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°û¤á¤ë¿åÆ»¿å¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ÏºÙ¶Ý¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥ì¥ó¥º¤ËºÙ¶Ý¤¬ÉÕÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ÇÁý¿£¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢³ÑËì¤Ë½ý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢±øÀ÷¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥ì¥ó¥º¤«¤éºÙ¶Ý¤äÈùÀ¸Êª¤¬³ÑËì¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¡£
¤È¤¯¤Ë¥¢¥á¡¼¥Ð¡Ê¥¢¥«¥ó¥È¥¢¥á¡¼¥Ð¡Ë¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¡Ö¥¢¥á¡¼¥Ð³ÑËì±ê¡×¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤Ë¶¯Îõ¤ÊÄË¤ß¤äÀÖ¤ß¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢ÎÞ¤¬²á¾ê¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¸úÌô¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤â»ëÎÏ¤¬´°Á´¤Ë²óÉü¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¼£ÎÅ¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£°²½¤¹¤ë¤È³ÑËì¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤¿¤ê¡¢³ÑËìº®Âù¤·¤Æ»ëÎÏ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
30Ç¯Á°¤Ê¤é¶µ²Ê½ñ¤Ç¤·¤«¸«¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤ä¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¼£ÎÅ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¼ºÌÀ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤í¤·¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¢£³ÑËì¤Ë·ê¤¬³«¤¡¢Ç®¤¤ÎÞ¤¬Î®¤ì¤ë
¡½¡½´¶À÷¾É¤òµ¯¤³¤¹¤È¼ºÌÀ¤Ë»ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´ü´ÖÊüÃÖ¤¹¤ë¤È´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÉÂ¸¶ÂÎ¤Î¶¯¤µ¤ä¤½¤Î»þ¤ÎÌÜ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÕ¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¹õÌÜ¤¬Çò¤¯Âù¤Ã¤Æ´¶À÷¾É¤ÎÉÂÁã¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Çò¤¤Âù¤ê¤Ï¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È³ÑËì¤Ë·ê¤¬³«¤¡¢¤½¤³¤«¤éÇ®¤¤ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¡¢¤¢¤²¤¯¼ºÌÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö³ÑËìÀü¹¦¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³ÑËìÀü¹¦¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Çµ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÈéÉæ¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¾ì¹ç¤â¡¢½ý¸ý¤¬¶Ý¤Ç²½Ç¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼£¤ê¤¬°¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¶Ý¤ò½üµî¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¿·¤·¤¤Èé¤¬¤Ï¤Ã¤Æ¼£¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢³ÑËì¤Ï¸ü¤ß¤¬0.5¥ß¥ê¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¤¡£¶Ý¤ÏÁÈ¿¥¤òÍÏ¤«¤¹¤Î¤Ç³ÑËì¤ò¤É¤ó¤É¤óºï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÉÂÂÖ¤¬¼£ÎÅ¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï³ÑËì¤Ë·ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¢¤Þ¤êÂÎ¸³¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Æ½Ð·ì¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤âÀ¸²¹¤«¤¤±Õ¤¬ÈéÉæ¤òÅÁ¤¦´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤ÇÉáÃÊ¤ÎÎÞ¤ÎÊ¬ÈçÂ®ÅÙ¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦ÎÌ¤ÎÂÎ±Õ¡Ê¼ÂºÝ¤ÏË¼¿å¤È¤¤¤¦´ãÆâ¤òÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ©ÌÀ¤ÊÂÎ±Õ¡Ë¤¬ÂÎÆâ¤«¤éÎ®½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ÖÇ®¤¤ÎÞ¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³ÑËì¤Ë·ê¤¬³«¤¯¤È¡¢»ëÎÏ¤âÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°ìÅÙÍî¤Á¤¿»ëÎÏ¤ÏÌá¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ê¤¬¤É¤ÎÉôÊ¬¤«¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£»ë¼´¤Ë¤«¤Ö¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤â¤½¤â»ëÎÏÄã²¼¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¹¡£
´¶À÷Áã¤¬»ë¼´¤Ë¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»ëÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¾å¤Ç·ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ë¤È»ëÎÏ¤ÏÌá¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£´¶À÷¤·¤¿³ÑËì¤Ï¡¢ºï¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ì¤Ðºï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÉÂÁã¤¬¿¼¤¤¤È¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢³ÑËì¤ÏÇö¤¤¤Î¤ÇÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ïºï¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È³ÑËì°Ü¿¢¤·¤«¼£ÎÅË¡¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÁõÃå»þ´Ö
¡½¡½´¶À÷¾É¤ÇÌÜ¤¬Çò¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤è¤¯¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¹õÌÜ¤ËÇò¤¯ÅÀ¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï·ãÎõ¤ÊÄË¤ß¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÌÜ¤ä¤Ë¤ä½¼·ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÅµ·¿Îã¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ý¤¯¤Æ¾®¤µ¤¤ÅÀ¤¬¸«¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Ö¥É¥¦µå¶Ý¡¢µÞÂ®¤Ê»ëÎÏÄã²¼¤È¶¯¤¤ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤ÏÎÐÇ¿¶Ý¤È¡¢¶Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ð²á¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢ÎÞ¤Ë¤Ï»¦¶ÝºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¹ÚÁÇ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·½ý¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ê¤é´¶À÷¾É¤Ê¤É¤ÏÈ¯¾É¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÆÍ¤ÌÜ¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿¹¤äÄí»Å»ö¤ÇÌÜ¤Ë»Þ¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¿¿¶Ý¡Ê¥«¥ÓÎà¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶À÷¾É¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ÇÌÜ¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¾¯¤·¹Ó¤ì¤Æ¾ïºß¶Ý¤¬Æþ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢´¶À÷¾É¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¥½¥Õ¥È¥ì¥ó¥º¤Ï¤º¤Ã¤È¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹»þ´ÖÁõÃå¤¹¤ë´Ö¤ËÌÜ¤ÎÉ½ÌÌ¤Î»ÀÁÇÉÔÂ¤«¤éÄñ¹³ÎÏ¤â¼å¤Þ¤ë¡£¤½¤³¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¡¢¥½¥Õ¥È¥ì¥ó¥º¾å¤Ç¶Ý¤¬ÈË¿£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿¼¹ï¤Ê´¶À÷¾É¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ä¹»þ´ÖÁõÃå¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢Æü¡¹¤Î¥±¥¢¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¥·¥ê¥³¥ó¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ëÇÛ¹ç¤Î¹â²Á¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ì¥ó¥º¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥ì¥ó¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¾Íè·¿¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÁõÃå¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ï10»þ´ÖÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÍè¤ÏÄ«7»þ¤Ëµ¯¤¤¿¤éÍ¼Êý5»þ¤Ë¤Ï³°¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½÷À¤ÏÆÃ¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤ª²½¾Ñ¤ò¤·¤Æ¿²¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄ¹»þ´ÖÁõÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢´ÊÃ±¤ÊÆ±°Õ½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÎÌÈÎÅ¹¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ç°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ä½èÊýäµ¤Ê¤·¤Ë´ÊÃ±¤ËÇã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ï¤½¤â¤½¤â¡Ö¹âÅÙ´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
1Day¥¿¥¤¥×¤Î»È¤¤¼Î¤Æ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ï1²óÁõÃå¤·¤Æ³°¤·¤¿¤é¼Î¤Æ¤ë¡¢¥Ï¡¼¥É¤â¥½¥Õ¥È¤â¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÄê´üÅª¤Ê´ã²Ê¼õ¿Ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥«¥é¥³¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸µ¡¹¥«¥é¥³¥ó¤Ï¡¢ÅÉÎÁ¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢»ÀÁÇÆ©²áÀ¤Ê¤É¤ÎÀÇ½¤¬ÄÌ¾ï¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤è¤ê¤âÄã¤¤¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤¥ì¥ó¥º¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°À½¤Î°Â²Á¤Ê¾¦ÉÊ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ËÜÍèÍÏ¤±½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÃå¿§ÎÁ¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢»ÀÁÇÆ©²áÀ¤¬Èó¾ï¤ËÄã¤¤¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤äÎÌÈÎÅ¹¤Î»¨²ßÇä¤ê¾ì¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¿®ÍêÅÙ¤ÎÄã¤¤¥ì¥ó¥º¤òÌÜ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÁõÃå»þ´Ö¤âÉáÄÌ¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤è¤êÃ»¤¯8»þ´ÖÄøÅÙ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÍèÄ«Æþ¤ì¤¿¤éÍ¼Êý¤Ë¤Ï³°¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¥«¥é¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³°¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éºÇÄã¸Â¡¢¹âÅÙ´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥«¥é¥³¥ó¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
»¨²ß¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¤·¡¢ÌÜ¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥é¥³¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤«»ëÎÏ¤Þ¤Ç¼º¤¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
´ã²Ê°å¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥«¥é¥³¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤òÈÝÄê¤¹¤ë°å»Õ¤âÂ¿¤¯¡Ö´ã²Ê¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢Â¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï¡¢¥«¥é¥³¥ó¤Ïº£¤ä½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥á¥¤¥¯¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË½÷Ìä¤ï¤º¤Ä¤±¤ë¤Èµ¤Ê¬¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Àµ¤·¤¯ÁõÃå¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢»È¤¤Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤é¡Ä¡Ä¡¢Á°½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¼ºÌÀ¤·¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
----------
ÎÓÅÄ ¹¯Î´¡Ê¤Ï¤ä¤·¤À¡¦¤ä¤¹¤¿¤«¡Ë
´ã²ÊÀìÌç°å¡¢°å³ØÇî»Î
ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÌ¤Íè°åÎÅ³Ø´óÉí¹ÖºÂÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¡£ÆüËÜ´ã²Ê³Ø²ñÇ§Äê´ã²ÊÀìÌç°å¡£°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¹¯°´Y¡Çs¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¹ÈøÍý»öÄ¹¡¦±¡Ä¹¡£Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¡¢ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÂçºåÂç³Ø¤ª¤è¤ÓÊÆ¹ñ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥ª¥¥å¥é¡¼¥µ¡¼¥Õ¥§¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Æ¡¢´ãÉ½ÌÌ¤ÎºÆÀ¸°åÎÅ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿´´ºÙË¦¸¦µæ¤Ë·È¤ï¤ë¡£Ãø½ñ¡¦´Æ½¤½ñ¤Ï¡Ø1Æü1Ê¬¸«¤ë¤À¤±¤ÇÌÜ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë28¤Î¤¹¤´¤¤¼Ì¿¿¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¡¢¡Ø¸«¤ë¤À¤±¤ÇÌÜ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¥¬¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê´ã²ÊÀìÌç°å¡¢°å³ØÇî»Î ÎÓÅÄ ¹¯Î´ Ê¹¤¼ê¡¢¹½À®¡á¥é¥¤¥¿¡¼»Ô²¬¤Ò¤«¤ê¡Ë