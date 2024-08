OH MY GIRL、10thミニアルバム「Dreamy Resonance」コンセプトフォト第2弾を公開

OH MY GIRLが、抜群の美貌でカムバックに対する期待を高めた。所属事務所WMエンターテインメントは本日(20日)午前0時、公式SNSを通じてOH MY GIRLの10thミニアルバム「Dreamy Resonance」のコンセプトフォト第2弾「Sonetto」を公開した。フォトの中の彼女たちは、夕日が差し込むある時間、メンバーごとにディテールは異なるものの統一性のある衣装、クールな表情でカメラの前でポーズを決めている。

コンセプトフォト第1弾の「Serenade」を通じて夜空を背景に、妖精のような美貌を誇ったOH MY GIRL。彼女たちは今回、衣装やヘアスタイル、メイクなど、全く異なるスタイルでギャップのある魅力を誇った。また、トラックリストを通じて公開されたユニット曲のメンバーの組み合わせであるヒョジョンとユア、ミミとスンヒ、ユビンとアリンで構成されたユニットカットではポーズと表情などでそっくりな雰囲気を演出し、違うようで似ている人形のような姿で目を引いた。ムードカットから2つのバージョンのコンセプトフォトまで、それぞれ異なるスタイルとムードを完璧に表現しながら幻想的なビジュアルを披露したOH MY GIRL。彼女たちは今回のコンセプトフォト「Sonetto」まで、すべてのイメージを公開した。8月21日からは予告映像が公開される予定だ。10thミニアルバム「Dreamy Resonance」は8月26日の午後6時、各音楽配信サイトを通じてリリースされる。