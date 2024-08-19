【プレミアリーグ第1節】(Gtech Community Stadium)

ブレントフォード 2-1(前半1-0)クリスタル・パレス

<得点者>

[ブ]ブライアン・ムベウモ(29分)、ヨアン・ウィサ(76分)

[ク]オウンゴール(56分)

<警告>

[ブ]ヨアン・ウィサ(20分)

[ク]ヨアキム・アンデルセン(22分)、マーク・グエヒ(45分+1)、クリストファー・リチャーズ(58分)、鎌田大地(65分)、ジョルダン・アイェウ(90分+1)

観衆:16,988人

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