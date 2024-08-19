ブレントフォードvsクリスタル・パレス 試合記録
【プレミアリーグ第1節】(Gtech Community Stadium)
ブレントフォード 2-1(前半1-0)クリスタル・パレス
<得点者>
[ブ]ブライアン・ムベウモ(29分)、ヨアン・ウィサ(76分)
[ク]オウンゴール(56分)
<警告>
[ブ]ヨアン・ウィサ(20分)
[ク]ヨアキム・アンデルセン(22分)、マーク・グエヒ(45分+1)、クリストファー・リチャーズ(58分)、鎌田大地(65分)、ジョルダン・アイェウ(90分+1)
観衆:16,988人
└鎌田大地がプレミアリーグデビュー! 開幕スタメンも…クリスタル・パレスは鎌田交代後の失点で黒星発進
ブレントフォード 2-1(前半1-0)クリスタル・パレス
<得点者>
[ブ]ブライアン・ムベウモ(29分)、ヨアン・ウィサ(76分)
[ク]オウンゴール(56分)
<警告>
[ブ]ヨアン・ウィサ(20分)
[ク]ヨアキム・アンデルセン(22分)、マーク・グエヒ(45分+1)、クリストファー・リチャーズ(58分)、鎌田大地(65分)、ジョルダン・アイェウ(90分+1)
観衆:16,988人
└鎌田大地がプレミアリーグデビュー! 開幕スタメンも…クリスタル・パレスは鎌田交代後の失点で黒星発進