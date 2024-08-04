¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥ó¡¦Ë¡¿Í±Ä¶È¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÎÃ£¿Í¤Ï¡¢Uber Eats¤ÎÇÛÃ£¤Ç¤â¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤½¤Î¶Ã¤¤Î·ë²Ì
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢Uber Eats¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¤Î¸µ±Ä¶È¤Ç¤¢¤ëÊ¡ÅçÌ÷¤µ¤ó¡£À¤³¦Åª¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢31ºÐ¤Ç¥¢¥á¥Ã¥¯¥¹¤ÎË¡¿Í±Ä¶È¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢Åö½é¤ÏÀ®ÀÓºÇ²¼°Ì¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥ó¤ÇËá¤¤¤¿¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëµ»½Ñ¡×¤ò±þÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¼êË¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¾Ò²ð¿ô¤¬·ãÁý¡£¼ÒÆâ¤ÇÉ½¾´¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÊ¡Åç¤µ¤ó¤Î½é¤ÎÃø½ñ¤¬¡Øµ²±¤Ë»Ä¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡£¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤»¤º¤Ë¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢¡ÖËÜ¼ÁÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤·¤¿¡ª¡×¡Ö±Ä¶È¤Ë¤«¤®¤é¤º¡¢¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¤ËÌòÎ©¤Ä¤È»×¤¦¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢2023Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤¿ºÝ¤Î¡ÖUber Eats¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼ÆÈÎ©Ä¾¸å¤ÎËÍ¤Ï
¡ÖUber Eats¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤«
¡¡2023Ç¯¤Î2·î¡¢ËÍ¤Ï¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ¡¢¡Ö´¶Æ°ÂÎ¸³¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤äÇ½ÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½½Ê¬¤Ê»Å»öÎÌ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÂ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¡¢¸«ÀÚ¤êÈ¯¼ÖÅª¤ËÆÈÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤ëÄ©Àï¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Uber Eats¤ÎÇÛÃ£°÷¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ªµÒÍÍ¤È¤¿¤Ã¤¿¿ôÉÃ¤·¤«ÀÜÅÀ¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢»î¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Uber Eats¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¦ÉÊÇÛÃ£¸å¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÏÇÛÃ£°÷¤È¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç½Ð¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÇÛÃ£°÷¤Ø¤Î¥Á¥Ã¥×¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë²èÌÌ¡£ËÍ¤âº£¤Þ¤Ç¤Ë²¿½½²ó¤ÈÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥Ã¥×¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆó²ó¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Âç±«¤ÎÆü¤Ë¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó±Û¤·¤Ë´¶¤¸¤ÎÎÉ¤¤°§»¢¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¡£¤³¤Î¡¢¤¿¤Ã¤¿Æó²ó¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö»×¤ï¤º¥Á¥Ã¥×¤òÁ÷¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÇÛÃ£°÷¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤í¤¦¡©¡×
¡¡¤¤¤Ä¤âµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¼«Ê¬¤¬Ä©Àï¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È·èÃÇ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤ò¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¿¿·õ¤Ë¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö´¶Æ°ÂÎ¸³¡×¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥ó»þÂå¡¢ÉÓ¥Ó¡¼¥ë¤ò´é¤Î¹â¤µ¤ÇÃí¤°¤À¤±¤Ç¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡×¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¡¿Í±Ä¶È»þÂå¡¢¤ª¼µ·¤ò¿Í¤è¤ê¤¿¤Ã¤¿2ÉÃÄ¹¤¯¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡ÖÀ¿¼Â¤Ê¿Í¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Uber Eats¤ÎÄ©Àï¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ë¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤ä¡¢°ÕÌ£¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Ã¯¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¿¿·õ¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÈÇÛÃ£°÷¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¡¤ÎÏ»¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¢ ÇÛÃ£¥ë¡¼¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Þ¥Ã¥×
¡¡£ ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡¤ ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Î²ñÏÃ
¡¡¥ ¼õ¤±ÅÏ¤·»þ¤Î²ñÏÃ¤ä¿È¤À¤·¤Ê¤ß
¡¡¦ ÇÛÃ£´°Î»¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¾®¤µ¤Ê¹©É×¡×
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²èÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤ÎÇÛÃ£°÷¤¬¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¹þ¤ß¡¢´¶¤¸¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÎéµ·Àµ¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÛÃ£¥ë¡¼¥È¤ò¥Þ¥Ã¥×¤Ç¸«¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¡ª¡×¤È¼ºË¾¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤ËÇÛÃ£¥¨¥ê¥¢¤ÎÃÏÍý¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÇÛÃ£³«»Ï¤¹¤ë»Ý¤òÁ÷¤ê¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¿®¹æÂÔ¤Á¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Öº£¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤òÁö¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡×¤È°ìÊóÆþ¤ì¡¢ÇÛÃ£¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÎé¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Uber Eats¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ÎÎÉ¤¤°§»¢¤ò¤·¡¢¥«¥á¥éÉÕ¤¤Î¾ì¹ç¤ÏÇÛÃ£¥Ð¥Ã¥°¤Î¡ÖUber Eats¥í¥´¡×¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ°Â¿´´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÉþÁõ¤ÏÈ¾Âµ¤ÎÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢²¼¤ÏåºÎï¤á¤Ê¥¸¡¼¥ó¥º¡¢·¤¤ÏÇò¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¼´Ø¤ÎÈâ¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ÏºÆÅÙ¤Î°ìÎé¤ò¡£ÂÐÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÃÖ¤ÇÛ¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤¬¾²¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËA4ÍÑ»æ¤òÉß¤¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¤´ÃíÊ¸¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½ñ¤¤À¤È¿åÅ©¤Ç¤Ë¤¸¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¿ÍÇÛÃ£°÷¤¬¡¢½ÏÎý¤ÎÌÔ¼Ô¤ÈÊÂ¤ó¤À
¡¡¤ªµÒÍÍ¤È²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤¿ôÉÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñÏÃ¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¹Í¤¨¤é¤ì¤ë²Õ½ê¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢·×50²ó¤ÎÇÛÃ£¤Ç5²ó¤Î¥Á¥Ã¥×¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥óÇÛÃ£°÷¤µ¤ó¤Ë¤³¤ÎÉ¾²Á¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¿·¿Í¤Ë¤·¤Æ¤Ï¹â¤¤¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÛÃ£¿ô1000²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ¼Ô¤Ç¤â¡¢¥Á¥Ã¥×Î¨¤Ï5¡Á10¡ó¤È¤Î¤³¤È¡£¼ºÇÔ¤«À®¸ù¤«¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢°ì±þ¤ÏÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¶È¤ÈUber Eats¤Ï»÷¤Æ¤â»÷¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¤³¤ÎÄ©Àï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â´¶Æ°ÂÎ¸³¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Øµ²±¤Ë»Ä¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡¼¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜÊª¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë12¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¡Ë
¡ÖÊ¡ÅçÌ÷»öÌ³½ê¡×ÂåÉ½
·Ð±Ä¡¦±Ä¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢»ö¶È³«È¯¡¢¹Ö±é¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼Åù¤òÀÁ¤±Éé¤¦¡£¹â¹»»þÂå¤ÏÍ§¿Í¤¬°ì¿Í¤â¤ª¤é¤º¡¢18ºÐ¤ÇÆ¨¤²½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¾åµþ¡£µï¼ò²°Å¹°÷¤ä¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ê¤É¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼À¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢24ºÐ¤Ç¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¡£31ºÐ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¤¥ó¥³¡¼¥Ý¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¤òÃ´Åö¡£Åö½é¤Ï±Ä¶ÈÀ®ÀÓºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡Öµ²±¤Ë»Ä¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤³¤È¤Ç1Ç¯¤Ç¾Ò²ð¿ô¤¬·ãÁý¤·¡¢¼ÒÆâÉ½¾´¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Á´±Ä¶È¤Î¾å°Ì5¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë¥·¥Ë¥¢¡¦¥»¡¼¥ë¥¹¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£38ºÐ¤Ç³ô¼°²ñ¼ÒOpenSky¤ËÆþ¼Ò¡£40ºÐ¤ÇÆÈÎ©¤·¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¡£¡Øµ²±¤Ë»Ä¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤¬½é¤ÎÃø½ñ¤È¤Ê¤ë¡£