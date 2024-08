安達祐人、MISAMOとの記念ショットを公開！練習生時代からの絆にファン感激

安達祐人(PENTAGON ユウト)と、TWICEのユニットMISAMOの仲睦まじげな記念ショットが注目を集めている。安達祐人は7月31日、Instagramに「練習生ぶりのパフォーマンス。カッコよかったです」と投稿し、4人の集合写真を掲載。ミナ、サナ、モモの3人は彼を取り囲む形でポーズをとり、明るい表情を浮かべている。これを目にしたファンからは、「大好きな人たちが集まってて感動」「すごすぎるメンツ」「まさに国宝級ショット」といった熱い反応が続々と寄せられた。

昨年には、安達祐人がモモとのダンスコラボ動画をInstagramに公開し、話題を集めたことも。当時彼は「10年ぶりに一緒にダンス! ありがとう!」と投稿し、モモとの仲睦まじげな様子がファンから大きな反響を得た。TWICEは、7月27日と28日に総勢150万人の観客を動員した5度目のワールドツアー「READY TO BE in JAPAN SPECIAL」の追加公演を開催。日本最大規模のスタジアムである日産スタジアムで、熱いパフォーマンスを繰り広げた。2016年にPENTAGONのメンバーとしてデビューした安達祐人は、昨年10月に韓国のCUBEエンターテインメントとの契約が終了。その後、日本で新設されたRINK Entertainmentへの所属を発表し、日本を拠点に活動を再開した。同年12月には、安達祐人として初のシングル「Dat girl」をリリースし、本格的な音楽活動を知らせた。