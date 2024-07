【2024年第8号】7月19日 発売価格:540円

本日7月19日に発売予定のマンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2024年第8号」の表紙、及び巻頭・巻末グラビアが公開された。

今号の表紙及び巻頭グラビアは6月、ヤンマガに11年ぶりに登場した元AKB48・板野友美さんが飾る。巻末グラビアは「ヤンマガCLUB」にてオフショット動画が伸びているルーキー・紫藤るいさんとなる。

【板野友美さん】【紫藤るいさん】

