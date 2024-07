ガムを噛んでいるとうっかり飲み込んでしまうことがありますが、一説には「飲み込んだガムは最長7年間も胃の中に残る」という話もあり、飲み込んだガムがどうなるのかは非常に気になるところ。 アメリカ の非営利総合 医療 施設であるクリーブランド・クリニックが、ガムを飲み込むとどうなるのかについて解説しています。What Happens If You Swallow Gum?1:ガムを飲み込んだらどうなるのか?

「ガムを飲み込むことは時々ありますが、大きな問題になることはありません。しかし、習慣的に行うべきではありません」とクリーブランド・クリニックは述べています。現代のガムは「ガムベース」でできていますが、このガムベースには栄養価がなく、体内で消化されません。通常、食べたものは体の中を通過しながら消化されていきますが、ガムは消化されずにそのまま体内に残ります。2:ガムは何年も胃にとどまるのか?クリーブランド・クリニックは、「飲み込んだガムは最長で7年間も胃に残り続ける」というのは広く信じられている 都市伝説 であり、事実ではないと述べています。栄養士のベス・チェルウォニー氏によれば、飲み込んだガムはおよそ40時間後に便として排出されるとのこと。3:医師に 相談 すべきケース基本的には飲み込んだガムは自然と排出されるので、ガムを飲み込んだことをそこまで気にする必要はありません。しかし、例えば一度に何個もガムをかんで飲み込んだり、1週間毎日1個のガムを飲み込んだりといったことが起こると、腸閉塞(へいそく)を引き起こす可能性があります。腸閉塞が起こると、食べたものが腸を通過できなくなり、腹痛、 便秘 、極度の満腹感、けいれん、嘔吐(おうと)などの症状が起こります。放置すると最悪、消化管の破裂につながることもあるので、これらの症状が現れた場合はすぐに 医療 機関を受診するように、クリーブランド・クリニックは警告しています。4:子供がガムを飲み込んだ場合 アメリカ 小児 科学 会によると、5歳以上の子どもなら、時々ガムを与えても大丈夫です。子どもが1個のガムを飲み込んでも、大人と同様に数時間後に便として排出されます。ただし、複数個のガムを飲み込んだ場合は、消化器系の不調の兆候がないか注意深く観察する必要があります。子どもにガムを与える前に、ガムは飲み込むものではなく、吐き出すべきものだということを理解させることが重要です。