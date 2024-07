ジョン・ボン・ジョヴィ(62)と妻ドロシア・ハーリーさん(61)が、息子ジェイク・ボン・ジョヴィ(22)と彼の妻ミリー・ボビー・ブラウン(20)のハネムーンに同行する姿が目撃された。現地メディアが入手した写真では、イタリアのサルデーニャ島で4人が散歩する様子やジョンが日光浴を楽しむ姿などが捉えられている。ジェイクとミリーは5月に米国で極秘結婚したと報じられ、後日ジョンが息子の結婚式に出席したことを認めていた。

ジェイク・ボン・ジョヴィは今年5月24日(以下、現地時間)、女優ミリー・ボビー・ブラウンと米国で極秘結婚したと報じられた。挙式は家族を招いた控えめなもので、2人は法的手続きを済ませ、正式に結婚したという。結婚式の写真は流出しなかったものの、同日にはジェイクとミリーが米バージニア州の都市ハンプトンで仲良く外出する姿がキャッチされていた。ジェイクは、米ロックバンド「ボン・ジョヴィ」のフロントマン、ジョン・ボン・ジョヴィの息子で、俳優やモデルとして活動している。同月28日には、ジョンが英BBCの番組『The One Show』にゲスト出演し、ジェイクとミリーが結婚したことを認めた。ジョンは「彼らは立派だ」と息子夫婦を褒めると、挙式について「とても小規模な、家族の結婚式だった」と明かした。ジェイクとミリーは6月初旬に米フロリダ州オーランドにある「ユニバーサル・オーランド・リゾート」を訪れており、遊園地で撮影した写真をそれぞれのInstagramに投稿していた。その後、新婚夫婦はイタリアへと飛び立ち、海外でのハネムーンを満喫したようだ。複数の現地メディアによると、2人はジェイクの父ジョンと母ドロシア・ハーリーさんとともにイタリアの高級リゾート地、サルデーニャ島で休暇を楽しんだという。米メディア『People.com』では、6月28日にジェイク、ミリー、ジョンが日光浴や散歩をするなどプライベートな時間を過ごしたことを写真付きで伝えている。その写真には、白いビキニの上に黄色いシャツを羽織ったミリーと、白いポロシャツと半ズボン姿のジェイクが散歩する様子が写っている。2人はサングラスをかけて、会話をしながらコテージの前を歩いていた。また別の写真では、上半身裸でネイビーブルーのショーツをはき、サンベッドの上に座るジョンの姿が捉えられており、ジョンはリラックスした様子で微笑み、日光浴を楽しんでいた。さらに翌29日、ジェイク、ミリー、ジョン、ドロシアさんの4人で外出する場面が激写された。米メディア『Page Six』が掲載した写真では、白いサマードレスを着たミリーがジェイクと手を繋いで歩き、後ろにジョンとドロシアさんが歩いている。4人は周囲の景色を眺めながら笑顔を浮かべ、家族での休暇を楽しんでいる様子だ。ジェイクとミリーは2021年に交際開始し、2023年4月にはジェイクが20歳、ミリーが19歳という若さで婚約した。ジョンは同年5月に米ラジオ局「SiriusXM」の番組『Andy Cohen Live』にゲスト出演した際、若くして婚約したジェイクとミリーに対する思いをこう語っていた。「年齢が重要かどうかは分からない。正しいパートナーを見つけたなら、一緒に成長していけばいい。それが僕のアドバイスになるだろう。本当に、一緒に成長していくことが賢明なんだ。」そして、「僕の子ども達はみんな、一緒に成長できる仲間を見つけたと思う。僕は彼らを全員気に入ってるよ」と付け加えた。ジョンは高校時代の1980年に出会ったドロシアさんと交際開始し、「ボン・ジョヴィ」が人気絶頂期だった1989年4月に結婚。その後、長女ステファニーさん(31)、長男ジェシーさん(29)、次男ジェイク、三男ロメオさん(20)という4人の子どもをもうけた。画像2〜4枚目は『Millie Bobby Brown Instagram「it’s Friday, I’m in love」「who wants to go to @universalorlando」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)