歌手ケイティ・ペリー(39)が、「パリ・ファッション・ウィーク」に大胆なファッションで登場した。ケイティは素肌にファーのロングコートを羽織り、裂けたタイツだけをはいて胸元や下腹部を大胆に披露。この姿に、ファンはSNSで「ケイティは間違った方向に行ってしまった」「まるでカニエ・ウェストとビアンカ・センソリのよう」などとコメントした。ケイティ・ペリーが26日(以下、現地時間)、「パリ・ファッション・ウィーク(通称パリコレ)」で開催された「バレンシアガ」の2024/2025年秋冬オートクチュール・コレクションに出席した。

会場では、ケイティが大胆なファッションで現れ、集まった人々を驚かせた。ケイティが着ていたのは、「バレンシアガ」による黒いオーバーサイズのファーコートだ。大きな襟が印象的なコートは、くるぶしまでのロング丈だ。コートの下はピンヒールと裂けた黒いタイツを合わせただけで、胸の谷間から下腹部を露わにした大胆な着こなしだ。ケイティはダークなロングヘアをポニーテールでまとめ、大きなサングラスをかけていた。「バレンシアガ」のショーには、女優ニコール・キッドマン(57)が長女サンデー・ローズ・キッドマン=アーバンさん(15)と揃って出席しており、会場の最前列席ではニコールとケイティが隣同士に座り、写真撮影を行う場面もあった。ケイティが大胆な姿で登場したものの、多くのファンには不評だったようで、SNSではこのようなコメントが飛び交った。「ケイティ、僕らは君が大好きだ。だけど新アルバムのプロモーションのために裸で練り歩いたり、バレンシアガとつるむ必要はないんだよ。」「彼女は完全に間違った方向に行ってしまった! 私達のケイティはどうしちゃったの?」「どうして? これは誰が着ようが最悪のファッションだけど、若い女の子に尊敬される人物が着るなんて。」この他にも、「これじゃ、まるでカニエ・ウェストとビアンカ・センソリのようだわ」という声も見られた。カニエ・ウェストは妻ビアンカさんに露出度の高い衣装を着せ、街中を闊歩することで知られている。なおケイティが大胆なファッションを披露したのは、今回が初めてではない。23日にパリのヴァンドーム広場で開催された世界的ファッションイベント「Vogue World(ヴォーグ・ワールド)」では、「ノワール ケイ ニノミヤ」によるネイキッド・ドレスを纏い、ランウェイを歩いた。ドレスは全体に黒い幾何学模様のモチーフを連ねたもので、下着などは着けておらず、ケイティの美しいボディラインが露わになっていた。画像は『KATY PERRY Instagram「inspo can come from anything ya know」「@balenciaga baby」「as you can see,」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)