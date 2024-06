歌手マイリー・サイラスが、ゲスト出演したトークショーで友人関係について語る一幕があった。マイリーは同じ業界に友人がほぼいないことを明かしたが、唯一、歌姫ビヨンセとは自身が15歳の頃から交流があるという。米テレビドラマ『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』に出演し、一気にスターへの階段を駆け上がったマイリー・サイラス(31)。今年2月には、母ティッシュ・サイラス(57)がマイリーの妹ノア・サイラス(24)の恋人を略奪して3度目の結婚をしたことが報じられ、家族内での泥沼劇が話題となった。

そんなマイリーがNetflixのトークショー『デヴィッド・レターマン: 今日のゲストは大スター』に出演し、現在の交友関係を明かした。マイリーによると、かつては芸能界にも友人がいたが、近年はほとんど交流がないそうで、このように語っている。「他のアーティストやエンターテイナー、有名人達と積極的に連絡を取ることはないわ。私とは合わないなって感じるの。でも特別なアーティストもいるわよ、ビヨンセとかね。彼女とは長い付き合いよ。」マイリーは、ビヨンセ(42)が今年3月にリリースしたアルバム『Cowboy Carter』の収録曲『II Most Wanted』でコラボしており、今でも交流があるようだ。またマイリーは、15歳だった2008年にチャリティコンサート『Stand Up to Cancer』でビヨンセと共演している。その時、マライア・キャリー、リアーナらも同じ舞台に立ったそうで、マイリーはこう振り返った。「私はあの時、リアーナとビヨンセに挟まれていて。2人とも大人で、ゴージャスで、今の私と同じくらいの年齢だったんじゃないかな。私の隣にそびえ立っていて、とても美しかったわ。それに比べて私は小さくて、ニキビもあって、歯の裏では矯正もしてて、なのに隣にはダイヤモンドをいっぱい着けたマライア・キャリーもいて。そんな中でもビヨンセは私に優しくしてくれたの。ただ憧れているだけだったところから交流を始めて、今では仲が深まったわ。」芸能界の友人が少ないことを明かしたマイリーだが、一人一人との関わりを大切にしているようで、このように締めくくっている。「そんな感じで、今でも交流がある人もいるわ。あんまり積極的に交流しているわけじゃないけど、でも大事なのは友人の数じゃなくて、絆よね。」(TechinsightJapan編集部 Tina)