長谷川工業は、モータースポーツアパレルブランド“-273”とコラボし、抜群のフィット感と耐久性に優れた「-273DRAPOJIグローブ」を2024年6月7日(金)より販売中です。

長谷川工「-273DRAPOJIグローブ」

本格的なレーシングシミュレーター「DRAPOJI」を販売する長谷川工業は、モータースポーツアパレルブランド“-273”とコラボし、抜群のフィット感と耐久性に優れた「-273DRAPOJIグローブ」を2024年6月7日(金)より販売中!

価格は14,850円(税込)。

サイズはSMLの3サイズ展開で、専用ECサイトにて販売します。

商品URL:

https://item.rakuten.co.jp/hana87/10614/

-273は、2008年にイタリアで誕生したモータースポーツアスリートアパレルブランド。

シムレースだけでなくカートレースなど実車にも利用いただけ、2007年F1ワールドチャンピオンのキミ・ライコネンを筆頭に多種多様なレーサー達とのコラボレーションを展開、近年ではミハエル・シューマッハ財団に続きアイルトン・セナ財団とのコラボレーションも大きな話題となった世界的に有名なブランドです。

『-273DRAPOJIグローブ/商品説明』

●グローブを装着したままスマホ操作ができるのでシムレースとの相性抜群

●驚異のグリップを発揮。

握りやすく、フィット感が高い

●甲側の吸汗速乾ファブリックが汗ムレを軽減し快適な装着感を実現

●親指までカバーした高耐久性仕様

●復活するグリップ力

湿らせた布や水で汚れを落とせばグリップ力が何度でも復活

●丸洗いができ、お手入れが簡単(手洗いを推奨)

●サイズはS(17.8〜20.3cm)、M(20.3〜21.6cm)、L(21.6〜22.9cm)

サイズ表

<お手入れ方法>

●手洗いをお勧めします。

洗濯機で洗う際は、洗濯ネットに入れて洗ってください

洗濯後は形を整えて風通しの良い場所で陰干ししてください

●色落ちする場合がありますので、他のものと一緒に洗わないでください

●漂白剤は使用しないでください

<取扱い上の注意>

●この商品はレース用手袋としての用途以外には使用しないでください

サイズが合わないものを使用すると型崩れや破れの原因となります

●汗などで手が湿っているとフィット感が悪くなります

水気を拭き取ってから使用ください

●使用状況や保管状況により摩擦・水・紫外線・空気環境などの影響によって製品の劣化・変色・色落ちの恐れがありますので、ご注意ください。

特に高温多湿下での保管はお避けください。

また上記の理由により変色や型崩れする場合がありますが、商品品質に問題はございません

●使用中、かゆみ・かぶれを感じた際は直ちに使用を中止し、医師にご相談ください

DRAPOJI(BK)トリプルディスプレイ

DRAPOJI(SI)

DRAPOJIとは、2018年2月に発売のアルミフレームで構成されたコックピットで、高い堅牢性を誇りレーシングカーを正確にコントロールすることが出来ます。

これにより、実際のマシンを操縦するかのごとく、完璧なドライビングフィールを体感できます。

2021年に発売されたDRAPOJI ver.2は、お客様からの「組み立て時間の短縮」の要望を反映したモデルになります。

部品数を減らしシンプルな構造としたことで、組み立て時間を従来品の1/3程度の約2時間に短縮しました。

また、六角レンチのみで組み立てができ特殊な工具は不要です。

高い剛性を誇り海外製品含む多様なデバイスに対応が可能となり、より本格的なeモータースポーツを楽しむ環境を提供します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 抜群のフィット感と高耐久性仕様!長谷川工業「-273DRAPOJIグローブ」 appeared first on Dtimes.