レディー・ガガ(38)が、妹でファッションデザイナーのナタリー・ジャーマノッタさん(32)の結婚式リハーサルに出席した際、身体にフィットしたミニドレスを着る姿が目撃された。写真ではガガの腹部がふっくらしていたことから、恋人で実業家のマイケル・ポランスキー氏(46)との第1子を「妊娠したのではないか」と囁かれ始めた。この報道後、ガガはSNSに動画を公開し、自身の妊娠説に反応した。

レディー・ガガは現地時間1日、米メイン州の町ヨークにある「ビュー・ポイント・ホテル」で執り行われた、妹ナタリー・ジャーマノッタさんの結婚式に出席した。挙式前日の5月31日にはホテルでリハーサルディナーが行われ、黒いミニドレスを着たガガが屋外を歩く姿がキャッチされた。英メディア『The Sun』が掲載した写真では、タイトなミニドレスを着たガガが、同色のハイヒールを履いている姿が写っていた。ドレスは身体にフィットしており、ふっくらとした腹部のボディラインが露わになっている。そのためSNSでは「絶対に妊娠してる!」といった憶測が飛び交った。ガガは2019年末に、実業家マイケル・ポランスキー氏とのロマンスが浮上。2020年2月にはマイケル氏とのツーショットを公開し、交際を認めた。今年4月にはガガが左手薬指に巨大なダイヤモンドの指輪を着けた姿が目撃され、2人の婚約説が浮上した。そのため今回の写真を見た多くのファンは、ガガがマイケル氏との第1子を妊娠したことを期待した。するとガガは現地時間4日、自身のTikTokに動画を公開し、噂になった妊娠説に反応したのだ。映像が始まると、髪を後部でまとめて黒いTシャツを着たガガが、自撮りしている様子が映る。そして「妊娠なんかしてないわ。ジムで、ダウン・バッドに泣いてるだけよ」と言葉が添えられた。“ダウン・バッド”とは困難な状況に陥るなど、悲しみの感情を表現する時に使用する言葉で、テイラー・スウィフトのアルバム『The Tortured Poets Department』の収録曲『Down Bad』から引用したとみられている。映像のバックでは、TikTokで人気の「美学を見つける必要はないわ。つまり今ここに、私を表現する形容詞をすべて入力するため、Pinterestにアクセスする人がいるはずよ」という女性の歌声が流れ出し、ガガがこれに合わせて口パクをしている。ガガが妊娠説をきっぱり否定すると、SNSではこのようなコメントが寄せられた。「びっくりした。黒いドレスを着た写真を見たけど、本当に妊娠してるように見えたから。」「僕は数年前に同じような間違いをしたことがある。電車で僕と妻の隣に座った女性に、出産予定日を尋ねてしまったんだ。すると妻は真っ青になり、雑誌で顔を覆って『彼女は太っているだけよ』と言った。気まずい旅になったよ。」「彼女が妊娠してようが、そうでなかろうが関係ない。女性の身体は公共物じゃないし、こんなに熱狂的に執着するのは不愉快だ。」画像は『Lady Gaga Instagram「Today has been so special」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)