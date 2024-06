by Steve Jurvetson元アメリカ大統領のドナルド・トランプ氏は2024年11月に実施されるアメリカ大統領選挙で当選すべく、さまざまな活動を行っています。その中でトランプ氏はテスラのCEOであるイーロン・マスク氏と仮想通貨政策について話し合ったことが報じられています。Elon Musk, Donald Trump Discuss Bitcoin (BTC), Crypto Policy Ahead of Election - Bloomberg

Pretty sure I’ve never discussed crypto with Trump, although I am generally in favor of things that shift power from government to the people, which crypto can do— Elon Musk (@elonmusk) May 30, 2024

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-30/musk-counsels-trump-on-crypto-in-sign-of-billionaire-s-influenceDogecoin Superfan Elon Musk Says He ‘Never Discussed Crypto With Trump’ - Decrypthttps://decrypt.co/233063/elon-musk-donald-trump-cryptoElon Musk rebuts reports he discussed crypto with Trump | The Blockhttps://www.theblock.co/post/297690/elon-musk-rebuts-reports-he-discussed-crypto-with-trumpトランプ氏はこれまで、仮想通貨に対して懐疑的な見方を示していましたが、近年ではその考えが軟化。2024年5月に開催されたリバタリアン全国大会では仮想通貨業界に対して「前向きでオープンマインドだと感じています」と語っています。一方のマスク氏は、かねてから仮想通貨に興味を示しており、特に仮想通貨の1つである「ドージコイン」についてたびたび言及しています。2021年2月には「ドージコインは人民の仮想通貨」とポストして人々の注目を集め、GameStop株問題で関心が高まっていたドージコインの価格上昇を引き起こしています。ネットミーム発の仮想通貨「ドージコイン」の時価総額が約4兆6000億円超え、わずか4日で約6倍の高騰 - GIGAZINEまた、2023年3月にマスク氏は「最終的にはドージコインを使ってテスラの自動車を購入できるようになるでしょう」と報告しています。そんなマスク氏の高い仮想通貨への関心を高く買ったトランプ氏は、マスク氏と仮想通貨政策について話し合いを実施したことが報じられています。また、トランプ氏の関係者によると、マスク氏を共和党大会に招いて講演を依頼する可能性についても話しているとのこと。なお、マスク氏の共和党大会への参加は最終決定には至っていないそうです。さらに、海外メディアのウォール・ストリート・ジャーナルは「トランプ氏が大統領選挙で当選した際には、マスク氏が政策顧問に就任することについても話し合いが実施されており、その具体的な形式についても議論が交わされています」と報じています。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、トランプ氏とマスク氏は「マスク氏が経済政策や国境警備政策に対して正式な意見と影響力を持つ方法」について話し合ったとのこと。一方でマスク氏は「トランプ氏と仮想通貨について話し合ったことはありません。ですが、私は権力を政府から国民に移すことに賛成で、仮想通貨はこれを実現します」と述べています。